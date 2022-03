Bossen hylder Kevin: Mere er på vej

Günther Steiner er overrasket over, hvor hurtigt Kevin Magnussen har fundet rytmen igen, men er sikker på, at danskeren endnu ikke er tæt på 100 procent

SAKHIR (Ekstra Bladet): - Kan du forestille dig, hvordan han er om seks-syv løb?

De kække bemærkninger flød fra Haas-teamchef Günther Steiners mund lørdag aften, efter holdets overbevisende kvalifikation.

Kevin Magnussen starter syver, og selv om Mick Schumacher var skuffet over egne kørefejl, var 12. pladsen tyskerens bedste kvalifikation i Formel 1-karrieren.

Havde det ikke været for et hydraulisk problem, var potentialet for Magnussens tidtagning endnu større. Mekanikerne udøvede små mirakler for overhovedet at få bilen ud tll det sidste forsøg, og den danske racerkører fik besked på at holde sig fra hård kontakt med kerbs, hvilket kostede vigtige tiendedele.

Som optakt fortalte teamchefen Ekstra Bladet, at hvis Magnussen ‘bare’ fortsatte, hvor han slap, villet teamet være lykkelige.

Men han var svært imponeret over, hvor hurtigt Kevin Magnussen er kommet på omgangshøjde.

Sidste år så man, hvordan mere erfarne kørere som Fernando Alonso, Daniel Ricciardo og Sebastian Vettel skulle bruge en håndfuld løb på at finde sig til rette i et nyt team.

Haas’ dansker har været helt ude af sporten i 15 måneder. Bilerne er nye og anderledes, og han har ikke fulgt udviklingen af dem. Alene fysikken - især nakkemusklerne - er en udfordring.

Kevin Magnussens kvalifikation var en af de store overraskelser lørdag aften i Bahrain. Foto: Jan Sommer

Efter to halve dages test plaget af nedbrud plus tre timers træning blev det alvor.

- Det er, som om han aldrig var væk, sagde Günther Steiner.

Teamchefen var reelt imponeret og ser kun tidtagningen som starten på noget stort.

- Kevin kom tilbage i god form, men jeg er helt ærligt overbevist om, at der er mere på vej. Du kan ikke hoppe ind i de her Formel 1-biler og være på 100 procent med det samme. Det sker ikke, siger han.

- Derfor er jeg meget optimistisk, når jeg ser fremad for hele teamet. Mick vil også lære af det og kæmpe på et andet niveau end sidste år. Og Kevin vil højne sit niveau, når han finder rytmen igen, spår Haas-bossen.

Også den store samarbejdspartner Ferrari blev lovprist. Italienerne trak kundeholdene Haas og Alfa Romeo med ned i sølet i 2020 med en skrækkelig motor.

I Maranello har man arbejdet hårdt med blikket rettet mod 2022 og opgav også delvist 2021, hvor Mercedes og Red Bull kæmpede om mesterskabet.

Nu giver det bonus, hvilket også viser sig hos Alfa Romeo, som har taget et stort skridt frem.

- Jeg tror, at Ferrari-motoren nu er den bedste. Masser af hæder til dem. De var i samme position som os og tog imod en masse kritik. De tog hjem, gjorde deres hjemmearbejde og kom tilbage med noget meget godt, siger Steiner.

