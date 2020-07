Bossen måber: - Temmelig utroligt

Fra pitvæggen havde Haas-teamchef Günther Steiner svært ved at kapere, hvad der udspillede sig foran ham på Hungaroring.

90 procents sandsynlighed for regn endte med en knastør kvalifikation, og et resultat han ikke så komme.

Først og fremmest havde forventet mere lige på denne bane end Kevin Magnussens 16. plads som bedste Haas-kører.

- Det er lidt overraskende, og vi er lidt skuffede, for efter tredje træning så det ikke SÅ skidt ud. Altså vi havde ikke forventet at være i Q3, men i det mindste i Q2, siger Steiner til Ekstra Bladet.

- Jeg tror ikke, vi kan køre hurtigere. Romain havde kun en ren omgang, men jeg ville ikke have sat penge på, at vi havde nået Q2 alligevel. Selvfølgelig er det en misset mulighed, men det er vores begrænsning.

Efter træningerne havde Günther Steiner forventet mindst en bil i Q2. Foto: Glenn Dunbar/Haas F1 Team

- Nogle af holdene tog et meget stort skridt fra træning til kvalifikation. Hvis du ser på hullerne mellem de forskellige teams er det temmelig utroligt.

Red Bull var helt ved siden af sig selv, Williams overraskede positivt med to biler i Q2, og Racing Point satte sig på anden startrække.

Men hvad der virkelig chokerer Günther Steiner, er den lussing, Mercedes gav til resten af feltet.

Godt otte tiendedele af et sekund var der fra Valtteri Bottas på andenpladsen til Lance Strolls Racing Point på tredjepladsen. Fra canadieren ned til Pierre Gaslys Alpha Tauri på tiendepladsen var der under syv tiendedele.

- Jeg skal stadig lige bearbejde det. Jeg ser det, men jeg forstår det ikke helt endnu. Springet er utroligt. I teorien vil alle efter 50 omgange været taget med en omgang, siger Günther Steiner.

- Det ser ud til, at Mercedes er et sekund foran det næstbedst placerede team, hvilket er sidste års Mercedes (reference til Racing Points såkaldte lyserøde Mercedes, red.).

- Utroligt. Og det er ikke sket i lang tid i Formel 1, siger Haas-bossen.

Lance Stroll kvalificerede sig som nummer tre. Teamkammeraten Sergio Perez blev firer og klagede efterfølgende over, at han havde følt sig utilpas under tidtagningen. Foto: Mark Thompson/Pool/Ritzau Scanpix

Romain Grosjean ser det fra den positive sider og glæder sig kun over, at det er noget lyserødt med i front i stedet for de sædvanlige farver.

- De er superhurtige, og jeg er faktisk glad for at se det. Så der er andre navne forrest end Mercedes, Red Bull og nogle gange Ferrari.

I den danske side af garagen var følelsen, at der ikke var mere i bilen.

- Vi troede, vi ville have været tættere på midterfeltet på denne bane sammenlignet med Østrig. Det var ikke tilfældet. Men bilen opfører sig godt; den er bare bagud på performance sådan helt generelt. Men vi er på den rette vej, siger Kevin Magnussen.

Mercedes er i en verden for sig selv denne sæson. Foto: Mark Thompson/Pool/Ritzau Scanpix

- Vi har set nogle ændringer i, hvor konkurrencedygtige folk er. Williams har taget et skridt frem, Alfa Romeo et tilbage. Alpha Tauri er svær at blive klog på, fordi de har en bil i top ti og en helt tilbage.

- Vi beder om for meget, hvis vi forventer at komme ind i Q3 på dette tidspunkt med en bil, som er et helt andet koncept sammenlignet med i fjor. Man håber naturligvis, og ingen har givet op. Vores tid kommer, når de perfekte forhold og weekend rammer os. Det gør den nogle gange. Vi skal bare være klar, siger danskeren.

