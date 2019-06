Bossen skrider ind: Klap i, Kevin

MONTREAL (Ekstra Bladet): Formel 1 er blevet mesterskab i dækhåndtering. Sådan sukkede Günther Steiner for et par dage siden, før det gik løs til Canadas Grand Prix.

Netop denne bane var den, han frygtede mest, før den næste håndfuld grandprixer rundt i Europa burde kunne vise, hvad VF19’eren er i stand til.

Nul point har teamet med hjem fra Montreal. Kevin Magnussen kørte fra pitlane til en 17. plads, mens Romain Grosjean blev 14’er - samme position han startede i.

De falder tilbage til ottendepladsen i konstruktør-VM, fordi Renault havde et superrace og scorer 14 point, mens Toro Rosso scorede et enkelt.

- Det her er den værste oplevelse, jeg nogensinde har haft i racerbil, brokkede Kevin Magnussen sig sent i løbet.

Hverken på medium eller det hårde dæk kunne han få dem ind i dette rette temperaturvindue og trillede vingeskudt rundt nede bagved.

I pitten var man IKKE tilfreds med danskerens brok.

Især når man tænker på, hvor hårdt det blev arbejdet natten over for overhovedet at få ham til start efter det voldsomme crash under kvalifikationen.

- Ingen af os er glade over den her fart, men gutterne var oppe hele natten, forsøgte danskerens løbsingeniør Gary Gannon sig, før teamchef Günther Steiner for en sjælden gangs skyld gik på radioen:

- For os er det heller ikke en rar oplevelse, men nu er det nok!

Hvilket på jævnt dansk betyder: Klap i og kør.

Romain Grosjean havde med sin startplacering som 14’er den bedste chance for at nå top ti. Franskmandens dag blev dog ødelagt allerede i sving et, da han kørte gennem flyvende karbonstykker fra sammenstød længere frem. Han måtte undvige en løs Toro Rosso-frontvinge og mistede mange placeringer, da han blev tvunget af banen.

Günther Steiner er overbevist om, at bilen lynende hurtig; hvad de fleste af årets kvalifikationer har vist.

- Den har været rigtig god nogle steder og fuldstændigt ubrugelig andre steder, og vi ved præcist hvorfor. Dækkene fungerer ikke, men vi er ikke de eneste med det problem.

Han er pænt træt af, at mandagen efter F1-grandprixer nu handler om, hvem der kunne holde Pirelli-dækkene inde i et smalt temperatur-vindue, og hvem der ikke kunne.

- Man kan se i midterfeltet, hvor tætte alle er. Men det viser ikke, hvor god bilen er, snarere hvem der fik dækkene til at fungere eller ej. Det er et mesterskab af dækhåndtering lige nu, konstaterer han.

- Jeg kan ikke bebrejde kørerne for, hvad der er sket indtil videre i denne sæson.

Men den karismatiske teamchef gider altså IKKE høre på brok, når teamet har knoklet hele natten oven på et kvalifikations-crash.

Kevin Magnussen gik da også på radioen igen efter ternet flag:

- Gutter, undskyld. Jeg ved, at I er lige så frustrerede som mig. Undskyld.

- Og til gutterne i garagen. Stort undskyld. I har gjort det godt som altid, sagde han.

Sebastian Vettel byttede rundt på nummerskiltene efterfølgende. - Du er vores vinder, sagde Ferrari-teamchef Mattia Binotto over radioen efterfølgende. Foto: Dan Istitene/Ritzau Scanpix

Sebastian Vettel tog pole-position og kørte først over målstregen. Alligevel snuppede Lewis Hamilton sejren for Vettel og Charles Leclerc.

Tyskeren begik nemlig endnu en fejl og kørte af banen. Da han vendte tilbage efter en tur i græsset, var han ved at sende Lewis Hamilton ind i væggen, hvilket dommerne takserede til en fem sekunders tidsstraf.

Hvilket tyskeren var edderspændt tosset over efter løbet.

For at sige det mildt.

