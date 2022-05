Bossen skuffet over kæmpecrash

Syv grandprixer inde i sin Formel 1-karrieres anden sæson har Mick Schumacher stadig sin første imponerende præstation under kvalifikation eller løb til gode.

Derimod er han fortsat leveringsdygtig i voldsomme og spektakulære ulykker.

I et højdramatisk grandprix på legendariske Circuit de Monaco, som startede vådt og sluttede tørt, totalsmadrede Kevin Magnussens kollega for anden gang i denne sæson sin Haas-racer.

Han forsøgte sig tidligt på intermediates-dæk, mistede en frontvinge i et sammenstød, men det gik helt galt, efter han kom på slicks-dæk, som banen begyndte at tørre.

Gennem swimmingpool-sektionen mistede han kontrollen, ramte barrieren og forvandlede sin VF-22 til carbonstykker.

Heldigvis var han uskadt.

- Det føltes meget mærkeligt, forklarede han efterfølgende i mixed-zone.

- Fra hvad jeg så på video, var jeg ti centimeter væk fra den tørre linje. Fordækket rørte noget vådt, så begynder bagdækkene at glide, og bagenden vender.

- I Monaco er der kun en racinglinje. Det sker så hurtigt, at jeg ikke kunne korrigere.

En lille fejl er kostbar i Monaco. Foto: Christian Bruna/Ritzau Scanpix

Foto: Christian Bruna/Ritzau Scanpix

Han var straks ude bilen og ikke fysisk mærket, hvilket fortæller, hvor sikre moderne Formel 1-biler er.

- Jeg er okay, men det er meget irriterende på mange måder.

- Jeg er ret oprørt over ikke at kunne fuldføre løbet, siger han.

Mødet med barrierne var så kraftigt, at bagenden røg af, hvilket meget sjældent sker.

- Den deler energien, men du har aldrig lyst til at se bilen i to stykker, siger Schumacher.

Teamchef Günther Steiner var en skuffet mand. Mick Schumacher laver ganske enkelt for mange fejl, som både sidste år og i denne sæson er meget kostbare for teamet.

Denne udtalelse er fra en pressemeddelelse!

- Det er ikke tilfredsstillende igen at have et stort crash. Vi er nødt til at se på, hvordan vi kommer videre herfra.

Gad vide, hvad der blev sagt bag lukkede døre, når det er den officielle kommentar …

Fejlene er for mange fra Mick Schumachers side, mener Günther Steiner. Foto: Carl Bingham/Haas F1 Team

Haas og Mick Schumacher var ikke de eneste, som skuffede i Monaco.

Ferrari startede med begge biler i første række, men sluttede kun med Carlos Sainz på podiet som toer. Hjemmebanehelten Charles Leclerc konverterede sin pole-position til en fjerdeplads takket være ‘forkerte beslutninger’ om pitstop under de skiftende forhold.

- Det er en katastrofe, sagde Leclerc efterfølgende.

Lige der var han pænt ligeglad med, at det rent faktisk var første gang nogensinde, at han gennemførte et motorløb i Monaco.

- Vi skal gøre det bedre.

Sergio Pérez vandt for anden gang som Red Bull-kører, mens Max Verstappen med en tredjeplads vinder lidt terræn i mesterskabet.

Efter løbet protesterede Ferrari mod begge Red Bull-kørere for at have krydset safetycar-linjen for tidligt efter deres pitstop, men den blev afvist.

