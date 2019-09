Bossen stikker til presset Grosjean

Teamchef Günther Steiner kan ikke holde sig i skindet for at gå lidt til Romain Grosjean

Det er ingen hemmelighed, at Romain Grosjeans fremtid hos Haas er under gevaldigt pres.

Teamchef Günther Steiner åbner for posen i et nyt interview, hvor han besvarer spørgsmål fra fansene, og her blev han spurgt om udfordringen ved at have Grosjean på holdet, eftersom franskmanden er involveret i mange uheldige hændelser.

- Det er en ny udfordring med ham hver uge. Han kan sætte en omgang, hvor man tænker 'Hvor kom det fra?' eller køre fra pitlane og direkte i barrieren. Du har det hele dér, så her i mit fjerde år bliver jeg ikke begejstret. Livet går videre, og min puls går ikke op. Skete det der lige? Ok, lad os få en ny frontvinge på og håbe, at skaden ikke er for slem, siger Steiner ifølge Autosport.

Günther Steiner er ikke meget for brok - noget Romain Grosjean er tilbøjelig til. Så da han blev spurgt, hvad det værste en kører kan gøre - udover at crashe - så var svaret klart.

- At brokke sig hele tiden.

- På fransk, spurgte intervieweren kækt. Og så grinede teamchefen.

Italieneren har endnu ikke besluttet, hvem der skal køre for holdet næste år.

- Jeg ved det ikke endnu. Gene Haas (Holdejer, red.) vil tale om det inden så længe. Sådan gør vi hvert år, så vi undgår at spilde tid på en masse teoretisk. Jeg går rundt og ser, hvem der er til rådighed og ser på, hvem der er en mulighed og hvem der ikke er. Det tager os ikke mere end to uger at beslutte os.

Kevin Magnussen har også kontrakt næste sæson, mens Grosjeans løber ud efter denne.

