Bossen tabte tattoo-bet: - Størrelsen betyder noget

Renault-teamet var ekstatiske efter Daniel Ricciardos tredjeplads i Eifels Grand Prix, som var den første podieplacering til franskmændene, siden de vendte tilbage til Formel 1 i 2016 som fabrikshold.

Seneste Renault-kører på podiet var Nick Heidfeld i 2011 i Malysia, mens Enstone-teamet var ved at blive til Lotus. Som ‘rigtigt’ Renault skal man helt tilbage til Robert Kubicas tredjeplads i 2010 i Belgiens Grand Prix.

Udover det sportslige boost udløser det også et moralsk, når teamchef Cyril Abiteboul kan fremvise sin første tatovering med motiv valgt af Daniel Ricciardo.

Sidste sommer indgik de et væddemål, som bliver udløst med australierens podieplacering.

- Han får lov til at vælge designet, og jeg får lov til at vælge placeringen og størrelsen. Og det er størrelsen, det kommer an på, sagde Cyril Abiteboul søndag aften på en onlinepressekonference med blandt andre Ekstra Bladet.

- Jeg smiler, fordi Daniel står i baggrunden. Størrelsen betyder noget, Daniel!

- Men jeg lever med næsten et hvert design.

Cyril Abiteboul (nummer to fra højre) kan se frem til sin første tatovering. Foto: James Moy/Renault Sport F1

Kontroverserne omkring Daniel Ricciardos beslutning om at forlade teamet til næste år til fordel for McLaren synes glemt. Lige handler alt om Renaults sportslige opblomstring og bossens kommende tusch.

- Jeg har ikke nogen i forvejen, og det er ikke rigtig min stil og vel derfor, at jeg lavede væddemålet. Jeg husker den aften på Silverstone sidste år, hvor Daniel viste mig sin nye tatovering, og jeg spurgte ham lidt til tankeprocessen bag. Han sagde, at han bare kom forbi en tatovør og tænkte, at han ville have endnu en.

- Jeg sagde, lad os lave noget ordentligt. Hvis du scorer et podie ... det var efter et par øl! Jeg er en mand af mit ord, jeg skal bare bruge lidt tid til at finde ud af størrelse og placering, siger Cyril Abiteboul.

Motivet har den joviale og tatoverede Ricciardo endnu ikke besluttet.

- Det kommer til at ske, og jeg skal tænke mig godt om. Formentlig skal den have noget med mig at gøre med tysk inspiration. Det var stedet, hvor vi gjorde det, så et lille tip med kasketten til noget traditionelt tysk.

Daniel Ricciardo var senest på podiet, da han i 2018 vandt Monacos Grand Prix. Her får han champagnebad af sin tidligere teamkammerat Max Verstappen. Foto: Ronald Wittek/Ritzau Scanpix

En tysk journalist foreslog noget med Nürburgrings legendariske ‘Nordschleife’, hvor både Ricciardo og Abiteboul tidligere på weekenden kørte en omgang, og som er et populært motiv på de kanter.

- God pointe. Der vil blive brainstormet meget om Cyrils tatovering. Jeg er sikker på, at han er spændt. Den første er altid sjov, men ja det kunne blive det, siger Ricciardo.

