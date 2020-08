Bossen var tosset: Slap for billigt

Formel 1’s stewards og Haas-teamchef Günther Steiner bliver aldrig gode venner. Efter Storbritanniens Grand Prix var de igen på kollisionskurs på trods af, at Romain Grosjean slap med en advarsel for at bevæge sig under nedbremsning.

Det var størrelsen på Alexander Albons straf for at køre ind i Kevin Magnussen på første omgang, han ikke fattede.

- Straf-systemet fungerer IKKE!

- I Ungarn kører vi i pit FØR løbet og straffer os selv, fordi vi beslutter at starte fra pitlane. Oveni det får vi ti sekunder, konstaterer Günther Steiner på et onlinepressemøde med blandt andre Ekstra Bladet.

- Her bliver vi kørt af banen på den første omgang, og det var Albons fejl, for han fik en straf. Fem sekunder til ham, og vi er ude af løbet.

- I Ungarn beskadigede vi ikke andre og fik egentlig heller ikke en fordel, når vi straffede os selv med at starte fra pitlane. Ja, vi talte med kørerne, men det står meget uklart i et teknisk direktiv fra 2017, siger Haas-bossen.

- Jeg synes ikke, straffen altid passer til forbrydelsen. Jeg ved godt, at jeg beklager mig meget, men der er situationer, hvor vi bare er meget udsat, mener Steiner.

Kevin Magnussens løb var overstået, før det for alvor var gået i gang. Foto: Charles Coates/Haas F1 Team

- Aldrig oplevet sådan noget

Kevin Magnussen følte sig frarøvet en god chance for at score point efter sin glimrende start. Som teamkammeraten Romain Grosjean beviste kan VF20’eren godt matche rivalerne, når disciplinen er race og ikke kvalifikation.

Men ellers tog danskeren situationen mere afslappet end sin chef.

- Jeg har ikke rigtig en holdning. Det er, hvad det er, og det gør ingen forskel for mig, hvad han får.

- Jeg tror, det havde været nemt for ham at vente. Jeg ville have haft det svært, hvis han ikke havde taget den kæmpe risiko lige der. Formentlig kunne han have gjort det allerede i næste sving. Der var ingen dårlige intentioner fra ham bare tvivlsom dømmekraft, siger Kevin Magnussen.

Alexander Albon - og flere af hans landsmænd - forstod ikke, hvorfor der overhovedet kom en straf:

- Jeg synes, at hændelsen med Kevin var 50-50. Han lavede en fejl og efterlod et hul, så jeg gik efter den. Da jeg indså, at han ikke havde set mig og lukkede døren, prøvede jeg at flytte mig, men vi rørte hinanden. Der var så stor forskel i fart på vej ind i svinget, at det ikke kunne undgåes.

