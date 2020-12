Bossens afsked til Kevin: Undskyld

ABU DHBAI (Ekstra Bladet): En bil, der aldrig blev udviklet på, og en Ferrari-motor, som var historisk svag.

Det var de væsentligste komponenter i Haas-teamets svageste sæson nogensinde. Sølle tre point blev det til i de 17 grandprixer og niendeplads i konstruktør-VM foran pointløse Williams.

Som Kevin Magnussen krydsede målstregen for sidste gang for Haas, gik teamchef Günther Steiner på radioen.

- Tak for de sidste fire år. Fantastisk arbejde. Undskyld vi ikke kunne gøre det bedre i dit sidste løb. Døm os venligst ikke på det her. Du ved, at vi er bedre end det. Vi har et værktøj, som ikke fungerer. Du skal køre det derude, og det er jeg ikke misundelig over. Jeg kan forestille mig, hvor svært det er, sagde han.

Senere til Ekstra Bladet forklarer Haas-bossen, hvorfor han følte trang til at gå på radioen med den melding til Kevin Magnussen - og for den sags skyld også Romain Grosjean.

- Vores resultater skyldes ikke dem. De skyldes os, som ikke leverede en god nok bil. De fik det bedste ud af, hvad vi havde, men det var ikke godt nok. Jeg vil ikke give dem skylden, så jeg gav min mening til kende, siger han.

Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Steiner sætter kursen mod hjemmet i USA uden den bedste fornemmelse i maven.

- Du kan forestille dig, at det føles som en masse arbejde og ikke mange resultater. Sådan er fornemmelsen, som jeg forlader Abu Dhabi.

- Det er ret hårdt og på alle måder et svært år for os. Vi gjorde, hvad vi kunne under omstændighederne, og der var ikke mere i det. Det gør mig ikke glad, men er en af de ting, som vi bare skal lægge bag os, siger han.

Næste opgave bliver at håndtere Nikita Mazepin og forklare russeren, hvilket ansvar der følger med jobbet som Formel 1-kører, og hvordan man ikke lægger videoer på sociale medier, hvor man krænker kvinder.

Uanset om en det er en joke eller ej.

Skilles som venner

Magnussens Le Mans-drøm: - Bliver tricky

Ny Haas-kører forarger med upassende video

Sagen vil blive håndteret internt, gentog Steiner igen søndag aften i Abu Dhabi.

Dernæst ser han frem mod 2021, hvor Ferrari ganske vist lover en bedre motor, men det unægteligt tegner til at blive endnu en svær sæson.

Succeskriteriet er ifølge ham at klare sig bedre end i år.

Værre kan det næsten heller ikke blive ...

Kevin Magnussens syv F1-sæsoner 1 af 7 2014: Andenpladsen i debuten husker selv danskere, som er ligeglade med motorsport. En femteplads i Rusland var næstbedste resultat. En godkendt rookie-sæson uden at være enestående. Snu Button fik mere ud af en svær bil. Værst var, at Magnussen over sæsonen var 0,15 sekunder hurtigere under kvalifikation, førte McLaren-duellen 9-6 og alligevel tabte. VM: 11. Point: 55. Foto: Jan Sommer 2 af 7 2015: Fik både en test og sæsonpremieren i Melbourne efter Fernando Alonsos mystiske ulykke på Circuit de Barcelona-Catalunya. Kvalificerede sig sidst, men blev aldrig rangeret i VM, da Honda-motoren gik op i røg på vejen til startgridden. Tredjekører hos McLaren indtil den berømte fyreseddel på danskerens 23. fødselsdag 5. oktober. VM: - Point: 0. Foto: Jan Sommer 3 af 7 2016: Syvendepladsen i Rusland var højdepunktet, og hvad der overbeviste Haas om, at Magnussen var værd at satse på. Det blev også til point i Singapore. RS16’eren var en forfærdelig bil og dybest set en gammel Lotus, der blev malet gul. Ingen udvikling undervejs og til sidst var den holdt sammen af gaffatape. VM: 16. Point: 7. Foto: Jan Sommer 4 af 7 2017: Fik en svær start mod Grosjean, men dominerede sin teamkammerat siden den sidste tredjedel af sæson - og har gjort det siden. Hülkenberg fik besked på at sutte noget behåret, men det mest mindeværdige var løbene i Japan og Mexico. Ottendepladsen i . Mexico er muligvis Magnussens bedste løb i F1. VM: 14. Point: 19Foto: Jan Sommer 5 af 7 2018. Det sportslige højdepunkt i Magnussens F1-karriere. Teamet var endda på vej mod en drømmestart med fjerde- og femtepladsen i Australien, før mekanikerne kiksede TO pitstop i træk. Uden bommerten ville danskeren have endt som ‘best of the rest’ på syvendepladsen efter kørerne fra de tre suveræne tophold. Ti besøg i Q3, point i 11 løb inklusiv femtepladser i Bahrain og Østrig. VM: 9. Point: 56. Foto: Rick Rycroft/Ritzau Scanpix 6 af 7 2019: Sæsonen tegnede lys, men endte i ren tragedie. Både med sponsoren Rich Energy, men så sandelig også med bilen. VF-19’eren kunne kvalificere sig - godt endda - men efter fem-seks omgange i løbet var den værdiløs. Højdepunkter var kvalifikationerne i Bahrain, Monaco og Østrig som sekser, sekser og femmer. Satte for andet år i træk hurtigste omgang i Singapore. VM: 16. Point: 20. Foto: Edgar Su/Ritzau Scanpix 7 af 7 2020: Nedturen fortsatte for Haas, selv om dækproblemerne blev løst. Men Ferrari blev tvunget til ikke længere at omgå motorreglerne, hvilket fik store konsekvenser for konkurrencedygtigheden af motoren. Sidste sæson for danskeren blev tilbragt i C-klassen med grandprixet i Ungarn som sportsligt højdepunkt. VM: 20. Point: 1. Foto: Mark Sutton/Haas F1 Team

