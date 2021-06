Bossens mediestunt: Gør grin med Mazespin

Uden for Rusland og Haas-teamet har der ikke været meget kærlighed til Nikita Mazepin siden debuten i Formel 1.

Først var der den krænkende opførsel over for en ung dame på Instagram, og allerede i Bahrain til debuten fik russeren øgenavnet ‘Mazespin’ oven på en nervøs start.

Siden har der stort set ikke været afviklet et grandprix, uden rivalerne har klaget over Haas-rookiens kørsel, hvilket ikke ligefrem har skabt nye fans.

Før Steiermarks Grand Prix på Red Bull Ring forsøgte teamet at slå kontra med en vittig video på Instagram.

Her ser man teamchef Günther Steiner giver sin russiske rookie en snurretop, som den man ser Leonardo DiCaprio bruge i Christopher Nolans film ‘Inception’.

- Nu spinner du den i stedet for bilen, siger Steiner på videoen, mens han kalder Mazepin for 'Mazespin'.

Oven på Steiermarks Grand Prix, hvor Mazepin sluttede tre omgange efter vinderen Max Verstappen og enkelt omgang efter teamkammeraten Mick Schumacher, forklarede bossen lidt om dette mediestunt.

- Vi besluttede bare at være lidt sjove. Det kan vi også være. Alt på sociale medier med Nikita har været med dårlige ting, men der kan også være gode ting, og vi prøvede at bruge det til vores fordel, siger Günther Steiner til Ekstra Bladet.

- På et stadie var han på den forkerte side, og sociale medier kan både være gode og onde ved dig, så det var en ide på teamet at gøre det her, og så gjorde vi det.

- Der findes også en glad Nikita Mazepin, og han har en god humor, siger han.

Haas-duoen har kun sig selv og Williams' Nicholas Latifi at kæmpe imod. Foto: Charles Coates/Haas F1 Team

I Formel 1’s bundkamp er Alfa Romeo ‘stukket’ af med foreløbigt to tiendepladser og dertilhørende to point.

Williams havde i Østrig kurs mod at efterlade Haas som stensikker bundprop.

George Russell kørte en blændende weekend, hvor briten kvalificerede sig 11’er, startede tier efter andres straffe, og i løbet hold fast i ottendepladsen, indtil Mercedes-motoren for en sjælden gangs skyld fejlede.

Steiner håber dog stadig på, at man kan nå niendepladsen i konstruktør-VM.

- Senere i sæsonen kan vi måske have en rigtig god weekend. Det er ikke umuligt for os. George havde en rigtig god kvalifikation og et godt løb. Hvis han leverer som det her, vil det blive sværere for os.

For Haas var det første løb i Østrig roligt sammenlignet med, hvad man har set på det seneste. Særligt efter Aserbajdsjan Grand Prix gik bølgerne højt, da Steiner måtte tale med store ord efter et aggressivt forsvar af Mazepin, som han blev overhalet af Schumacher på allersidste omgang.

- Det var respektfuldt mellem dem i dag og bare racing. Jeg ønsker ikke at stoppe, at de overhaler hinanden, for hvordan skulle de ellers lære det? Næste år får de brug for at vide, hvordan man gør, siger Haas-teamchefen.

- Det var fint i dag. En gang lavede Nikita en ren overhaling på Mick og en anden gang den anden vej rundt. Forhåbentlig bliver det ved på den måde.

Nikita Mazepin har sit første point til gode i Formel 1. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

På den korte Red Bull Ring blev blå flag dyre for Mazepin.

- Jeg følte mig som en gulerod, som var lige ved at blive spist af en kanin. Uheldigvis blev jeg fanget, sagde russeren efterfølgende.

Han glæder sig meget til næste sæson, hvor Haas-raceren forhåbentlig er hurtigere.

- Hvis der er en ting, jeg ønsker mig til jul, er det bare at kunne slutte på samme omgang som de andre. For ellers er det ikke et rent løb, og det er bare en nedadgående spiral, når du bliver fanget af et tog af biler, hvilket er meget smertefuldt for en kører, siger Nikita Mazepin.

Den kommende weekend køres endnu et grandprix på Red Bull Ring. Her skal også Frederik Vesti i aktion i Formel 3.

