Bossens ydmyge ønske

Målet for Haas i søndagens grandprix er først og fremmest at gennemføre, lyder det fra teamchef Günther Steiner

For at slutte først, skal du først slutte, lyder den noget fordanskede udgave af det klassiske motorsportscitat ‘To finish first, you must first finish’.

Haas kommer ikke til at vinde Steiermarks Grand Prix, og i første ombæring er end ikke point målet.

Teamchef Günther Steiners simple ønske er, at begge biler gennemfører i modsætning til premieren, hvor bremserne kogte over hos både Kevin Magnussen og Romain Grosjean.

- Først og fremmest er målet at gennemføre løbet. Derefter at gøre det så godt som muligt. Forhåbentlig kan vi kæmpe mod nogle af de andre. Ikke topholdene, men nogle af de andre. Det er, hvad vi kan ønske for i øjeblikket, siger Haas-bossen til Ekstra Bladet.

Teamet arbejdede fredag med modifikation af kølingen. Og det ligger helt fast, at Haas-duoen i perioder vil skulle trille ind mod sving, hvilket er metoden, man sparer bremser og benzin på.

- Jeg er ret sikker på, at vi kan slutte løbet. Jeg ved ikke helt, hvor meget 'lift and coast', vi skal lave. Det kommer lidt an på, hvor meget trafik der er omkring os.

- Vi skal bare håndtere det bedre ikke mindst i starten af løbet, hvor det gik galt sidst, og vi ikke sparede dem nok. Vi var for optimistiske. Og når bremserne først begynder at fejle, så ryger de hurtigt.

- Søndag har vi fordel af, at det bliver køligere; omkring 15 grader køligere i luften og dermed også på asfalten. Det burde hjælpe os, siger Steiner.

Günther Steiner til pressekonference i Østrig. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Romain Grosjean starter bagerst, mens Kevin Magnussen fra 15. pladsen håber på en lige så god start og skørt løb som for en uge siden.

- Det ser ud til, at gridden er temmelig blandet med flere folk ude af position; bedre eller dårligere end deres sande fart. Det gør forhåbentligt søndagens løb interessant, siger han.

Meteorologerne lover ingen regn søndag. Under tørre forhold vil eksempelvis Racing Point være langt hurtigere, end deres startplaceringer antyder.

Sergio Perez begynder sit togt fra 17. pladsen, mens Lance Stroll fra 12. pladsen hurtigt burde kunne avancere. Særligt interessant bliver det at følge, hvorvidt Ferrari er i stand til at rykke fremad.

Se også: Fantastisk F1-lotteri

Se også: Vand-vid: Dansk F1-håbs totaltriumf

Se også: Ferrari-mistanken breder sig

Sebastian Vettel starter tier og Charles Leclerc helt nede som 14’er efter en gridstraf for blokering under tidtagningen.

Som alle andre ser Kevin Magnussen forundret til, hvad der sker hos det italienske topteam i øjeblikket.

- Jeg er altid overrasket, når Ferrari ikke er med i toppen. De er et topteam i deres DNA. Det er altid mærkeligt, når de ikke er konkurrencedygtige. Når de ikke kæmper med om sejren, er de ude af position. Ferrari bør altid være i toppen, siger danskeren.

Kampen for point bliver endnu sværere end forventet i den franske side af garagen, da Romain Grosjean skal starte fra pitlane efter en forseelse mod parc fermé-reglerne.

Steiermarks Grand Prix begynder klokken 15.10 og kan følges live på ekstrabladet.dk.