Brad Pitt bliver F1-stjerne

SILVERSTONE (Ekstra Bladet): Formel 1 får fra denne weekend til Storbritanniens Grand Prix et 11. team - med Brad Pitt i en af bilerne!

Her begynder optagelserne til et Hollywood-brag med Formel 1 som team med arbejdstitlen ‘Apex’.

Bag filmen står Apple og en af actionfilmens hårdeste drenge produceren Jerry Bruckheimer. Han arbejder igen sammen med instruktør Joseph Kosinski, som han lavede ‘Top Gun: Maverick’ med.

Brad Pitt og filmfolkene benytter en ombygget F2-bil - og vil altid være alene på banen, når de optager. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Filmen handler om en aldrende tidligere stjerne (Pitt), der gør comeback for et mindre team kaldet APXGP. Her skal han op mod en rookie-kører spillet af Damson Idris - og de nuværende F1-stjerner.

Dansk islæt

Lewis Hamilton rådgiver filmfolkene og er også at finde på rollelisten som sig selv.

Det er Kim Bodnia endnu ikke ifølge filmdatabasen IMDB, men den danske stjerne var i Barcelona for at researche på rollen som teamchef for APXGP - og er på Silverstone.

Filmholdet har fået sin egen garage og placering på pitvæggen. De optager midt i et rigtigt grandprix med paddockens folk som statister, hvorfor de allerede torsdag tiltrak en del opmærksomhed fra de første af de 480.000 tilskuere, der forventes henover weekenden.

Briten Damson Idris spiller Brad Pitts teamkammerat. Foto: Ben Stansall/Ritzau Scanpix

Optagelserne fortsætter de kommende måneder, så mon ikke Hollywood-versionen af en F1-sæson afsluttes i Las Vegas?!

Pitt på banen

Brad Pitt skal også optage på banen denne weekend - alene i pauser mellem sessionerne. Det kommer til at foregå i en Formel 2-racer, som Mercedes har hjulpet med at modificere, så den ligner de aktuelle.

Den 59-årige superstjerne har fået lidt køretips af Lewis Hamilton, der som co-producer er en slags bindeled mellem filmfolkene og F1.

- Det er virkelig spændende at se det hele gå op i en højere enhed. Jeg håber, at alle kommer til at elske den. Målet er at vise essensen af sporten.

Sonny Hayes hedder Brad Pitts rolle - som kører med Kimi Räikkönens gamle nummer. Foto: Ben Stansall/Ritzau Scanpix

- Jeg tror ikke, det ville have været muligt for ti år siden under den tidligere ledelse. De havde nok ikke set vigtigheden i forhold til sportens vækst i Netflix-showet, og jeg tror, at vi vil se nye højder med det her.

Ser hurtigt ud

Detaljer om plottet må vente, men Hamilton håber og tror, at Formel 1 vil tage sig helt anderledes ud på det store lærred.

- Kameraerne er MEGET bedre, end hvad I ser på tv. Jeg har brugt tid med Joe for at sikre, at de har alle de rigtige vinkler. Det kommer til at se HURTIGT ud. Hurtigere end det gør på tv, siger Hamilton.

- Joe er en dygtig instruktør, og I har allerede set, hvad han gjorde med jagerfly i Maverick. Tænk de scener med luftkampe og den teknologi ind i vores verden. Jeg tror, at det bliver ret fantastisk.

Haas-teamchef Günther Steiner er en af de store stjerner i Netflix-hittet ‘Drive to Survive’, men han og resten af paddocken er kun statister i det her projekt.

- Vi bliver informeret, og vi samarbejder, men det handler kun om ikke at stå i vejen, når de filmer. Vi har ingen aktive roller med replikker, fortæller han.