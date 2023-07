Brad Pitt sætter Formel 1-karriere på pause

De første optagelser til et kommende Hollywood-brag med Formel 1 som team er i kassen.

Men der kan gå et stykke tid, før der bliver taget hul på de næste.

For Brad Pitt har valgt at stoppe produktionen af den nye Formel 1-film arbejdstitlen ‘Apex’ midlertidigt. Det skriver flere internationale medier – herunder The Sun.

Viser sin støtte

Det sker i solidaritet med alle de andre strejkende i Hollywood,

Ifølge mediet var planen ellers, at de optagelser, der var planlagt, skulle færdiggøres. Men alt er nu blevet udskudt i minimum to måneder.

’Brad har lyttet til bekymringerne hos de mennesker, han arbejder med, og ønsker at vise sin støtte,’ lyder det.

Det er endnu uklart, hvornår kameraerne igen tændes, men det mest sandsynlige er, at det bliver i november, når produktionen rykker til Las Vegas for at optage.

Silverstone

Filmen handler om en aldrende tidligere stjerne (Pitt), der gør comeback for et mindre team kaldet APXGP. Her skal han op mod en rookie-kører spillet af Damson Idris - og de nuværende F1-stjerner.

Lewis Hamilton rådgiver filmfolkene og er også at finde på rollelisten som sig selv.

De første optagelser fandt sted i starten af juli ved Storbritanniens Grand Prix på Silverstone.

