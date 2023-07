Bramfri Hülkenberg: Lang udsigt

Tonen er ofte direkte og bramfri, når Günther Steiner taler til sine folk på Haas-teamet. Det var den også for nylig, da Nico Hülkenberg gav et længere interview til sine tidligere kolleger på østrigske ServusTV.

Tyskeren gav en kontant status på udfordringerne med Haas-racerens dalende fart fra lørdag til søndag.

Nogle vil opfatte den som kritik af teamet, hvad kørere normalt holder bag lukkede døre.

Andre vil forstå, at tyskeren blot konstaterer åbenlyse fakta.

- Vi ser problemet, vi forstår, og nu gælder det løsningen. Der er forskellige tilgange og idéer. Teamet arbejder på højtryk. Det bliver mindst sommerpause, før vi kan tage et signifikant skridt, sagde han i interviewet, som blev lavet efter Storbritanniens Grand Prix.

Snupper de bedste

En ting er indførslen af et budgetloft. Noget andet er, hvilke faciliteter holdene har til rådighed. Her er Haas-teamet miniput sammenlignet med de store hold, men også resten af midterfeltet.

- Vi har et lille værksted, og vi køber alt, hvad der er muligt fra Ferrari. Resten laver vi med Dallara. Det er ikke et ‘powerhouse’ som ved de store teams.

- Ud over det må man også sige, at vi ikke har de bedste teknikere, for de er naturligvis ved topholdene. Så det tager længere tid. Men vi kæmper, og jeg har det sjovt i bilen, siger Hülkenberg.

Nico Hülkenberg. Foto: Ben Stansall/Ritzau Scanpix

- Ikke kun før og efter løbene, men også mellem dem har vi haft ekstremt mange møder hen over de seneste uger for at tackle problemet, finde løsninger og lave en plan.

Tog i forkert retning

- Det er bittert, når du er god om lørdagen, men ikke om søndagen. Når toget kører i den komplet forkerte retning, og det er sket for os fem-seks gange nu. Naturligvis er Günther og teamledelsen oppe at køre over det. Vi har brug for en løsning.

- Både Kevin og jeg er involveret i, at processen sker så hurtigt som muligt, så vi kommer væk fra det, siger tyskeren.

På Silverstone var der bedring i forhold til dækslid. I stedet var der så motorproblemer og kraftigt forbedrede rivaler. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Senest har både Williams og McLaren bevist, at det kan lade sig gøre at tage store skridt i den rigtige retning i løbet af sæsonen. Forårets store overraskelse Aston Martin trender derimod nedad.

Hülkenberg, Magnussen og tredjekøreren Pietro Fittipaldi kørte Pirelli-test på Silverstone tirsdag-onsdag. Programmet styres af dæk-leverandøren, så holdene kan ikke lege med setup. Formålet er udvikling af dæk, som ikke bruger varmere.

