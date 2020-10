Bramfri Red Bull-boss: Afløser klar i kulissen

Alexander Albon er Red Bulls førsteprioritet som makker til Max Verstappen næste år, HVIS den britiske fødte thai leverer i de kommende løb.

Selv om 24-årige Albon i denne sæson ikke en eneste gang har formået at slå den hollandske superstjerne under tidtagning eller i løb, tror Red Bull fortsat på, at han besidder potentialet til at blive en værdig teamkammerat.

Men hvis Albon ikke holder sig i ‘den grønne zone’, overvejer Red Bull for første gang at se uden for sit eget talentprogram.

Potentielle afløser er der to af: Nico Hülkenberg eller Sergio Pérez.

Trods et podie sidste år og sejr i Italiens Grand Prix er Red Bull-ansatte Pierre Gasly fra B-holdet Alpha Tauri ikke på listen.

Alt det indrømmede Red Bulls særlige rådgiver Dr. Helmut Marko i Sport1’s tv-magasin ‘AvD Motorsport Magazin’ ifølge motorsport-total.com.

- Hvis Albon fortsætter med at levere løb som på det seneste, beholder han sit cockpit til næste år, sagde den 77-årige østriger.

Målet for Red Bull er at navngive sine tre kørere til sine to teams - kun Max Verstappen er 100 procent sikker - senest i forbindelse med Tyrkiets Grand Prix midt i november. Foto: Pool/Ritzau Scanpix

Marko er kendt som ‘Dr. Død’ for sin til tider kyniske tilgang til kørerne i Red Bulls talentprogram, hvor manges drømme er knust, men han er også noget så sjældent i Formel 1 som hudløst ærlig.

- Det er let at navngive, hvem der er på markedet. Der er Hülkenberg, og der er Pérez.

- Spørgsmålet er, hvor langt de ville være fra Max. Vi har sammenligninger med Ricciardo og kan groft udlede, hvor de står i forhold til hinanden, siger Marko.

Ricciardo og Hülkenberg var kollegaer hos Renault, og tidligere var tyskeren parret med Pérez hos Force India.

- Jeg tror, ​​at næsten ingen kommer inden for tre tiendedele af et sekund. Og på gode dage er Albon også i stand til at komme tæt på Max.

- Albon er ung. Men vi er opmærksomme på det: Hvis han ikke kan modstå presset, har vi ikke råd til praktisk talt kun at have et ben med i verdensmesterskabet.

Alexander Albon er fortsat på ret kurs til at beholde sin plads hos Red Bull. Men ledelsen er villige til for første gang at se uden for sit eget talentprogram, hvis en afløser kommer på tale. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

- VM-titlen er umulig at vinde, hvis du kun har en bil med. Men vi er ikke så langt. Præstationen på Nürburgring var tilfredsstillende (Albon udgik med et teknisk problem, red.). Det er situationen.

- Indtil nu har vi altid rekrutteret vores kørere fra vores egen juniorgruppe. Men der er i øjeblikket ingen. Først og fremmest tæller konkurrencedygtigheden. Men som jeg sagde: Det er teori. I øjeblikket er vi stadig på ret kurs mod Albon, siger Helmut Marko.

Rent faktisk har Red Bull allerede forhandlet med Hülkenberg om næste sæson, men om en rolle på den Red Bull-ejede tv-station ServusTV, som næste år viser Formel 1 i Østrig.

Tyskeren var også outsider til at køre Eifels Grand Prix for Red Bull, afslørede Helmut Marko. Han ringede til Hülkenberg om fredagen, fordi Alexander Albons covid-19-test kom tilbage uden et klart svar.

- Heldigvis viste det sig, at Albon rent faktisk var negativ, siger Marko.

Dagen efter blev Hülkenberg indkaldt som vikar for Racing Points Lance Stroll, der var ude med racermave.

