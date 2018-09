Brand i Kevins garage: - Brændende dæk er svære at slukke

Et par nattevagter kom natten til fredag på overarbejde, da der pludselig stod flammer ud af Haas' garage

Kevin Magnussen fik velsagtens den bedste tænkelige optakt til Ruslands Grand Prix, da han fredag kunne hæve glasset for at fejre sin toårige kontraktforlængelse med amerikanske Haas.

Men inden der blev skålet i de russiske bobler, fandt der natten til fredag en episode sted, som sætter skår i glæden for danskerens hold.

En brand i holdets garage er nemlig skyld i, at Steiner og co. her til morgen måtte ud og anmode FIA om to sæt nye udskiftningsdæk.

Det var angiveligt en fejl på et sæt varmetæpper, som startede branden, der fandt sted i holdets kontrolboks.

Dækkene, som var indsvøbt i tæpperne, gik op i røg, men branden skulle have bredt sig i en sådan grad, at også et andet dæksæt blev beskadiget. Begge sæt tilhørte Kevin Magnussen.

Ingen grund til panik

Teamchef, Günther Steiner, tager dog hændelsen med ophøjet ro.

- Vi kan ikke drage en konklusion endnu. Jeg vil ikke panikke over det, da vi ikke ved noget endnu, fortalte Günther Steiner til motorsport.

Artiklen fortsætter under billedet.



Der brændes normalt gummi af på banen i Formel 1. Bare ikke i nat. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Et par nattevagter skulle efter sigende have opdaget og slukket branden, inden den bredte sig yderligere, og de fik da også et par rosende ord med på vejen.

- Det er et heldigt udfald, og det er godt, at de arbejdede sammen og slukkede ilden, da brændende dæk er svære at slukke, fortsatte han.

Et rivaliserede hold skulle efter episoden have anfægtet Haas metoder og sat spørgsmåltegn ved, om holdet med fordel kunne have brugt varmetæpperne i løbet af natten.

Det ville imidlertid være imod reglerne, som siger, at varmetæpper først må anvendes et par timer op til løbsstart. Teamchefen holder dog fast ved, at holdet har handlet helt efter bogen.

- De blev ikke brugt i løbet af natten. De var tilsluttet. Ellers ville der ikke have været ild, men de var ikke skruet op. De var bare på standby, afslutter den karismatiske chef.

Kevin Magnussen kører kvalifikation lørdag klokken 14 - Ekstra bladet dækker det LIVE.

