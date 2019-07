Brat opvågnen: Chokerende Haas-fund

Haas’ eksperimenter tyder på, at deres fem måneder gamle bil er markant bedre end de nyere versioner, der er blevet udviklet videre på. Overraskende - og bekymrende for Kevin Magnussens team

HOCKENHEIM (Ekstra Bladet): Fungerer Haas’ såkaldte opgraderinger eller er teamet bedre stillet ved at vende tilbage til den specifikation af bilen, som indledte sæsonen i Melbourne?

Point er ikke det vigtigste for Kevin Magnussen og co. i Tyskland og Ungarn, men derimod at finde ud, hvilken specifikation af bilen der har de største chancer for løse dets resultatmæssige krise i de ni løb efter sommerpausen.

For teamet kom dem som lidt af et chok på Silverstone, at den fem måneder gamle bil tilsyneladende var hurtigere end den seneste udgave. På grund af kørernes sammenstød fik man imidlertid ikke nok data til endegyldige konklusioner.

- Vores mål er nu at forstå, hvad vi skal gøre i anden halvdel af sæsonen. Intet andet. Det er vores opgave her og i Ungarn, fastslog Günther Steiner fredag på Hockenheim.

- Nogle gange virker kun drastiske beslutninger. Hvis du bliver ved med at diskutere den samme ting frem og tilbage, betyder det, at du ikke ved, hvad du laver. Så du er nødt til at bevise det.

- Det er drastisk og meget usædvanligt, men nogle gange er du nødt til at tænke ud af boksen for at få en bedre forståelse, siger han.

Endnu en gang i denne sæson lod det ikke til, at Haas' opgraderinger virkede efter hensigt. Foto: ANDREJ ISAKOVIC/AFP/Ritzau Scanpix

Fredagens træningen var endnu en brat opvågnen for teamet.

Både ud fra tider og nok så vigtigt kørernes fornemmelse i bilen tyder den fem måneder gamle Melbourne-racer til at være klart bedst.

Også selv om bilens mange sensorer viser, at de seneste specifikationer genererer langt mere downforce.

Romain Grosjean kan klart bedst lide den tidligere version af VF19’eren, og førsteindtrykket for Kevin Magnussen var, at han også vender tilbage til den tidlige specifikation, lige så snart det bliver muligt.

På den enkelte omgang var franskmanden klart hurtigst. Faktisk var han lynende hurtig i anden træning og ‘best of the rest’ efter Ferrari, Mercedes og Max Verstappen, mens Kevin Magnussen i den spritnye tredje specifikation lå i bunden og kun kunne slå de to Williams.

I løbstrim med fuld tank på brugte soft-dæk var Haas-duoens snittider kun marginaler fra hinanden. I et midterfelt som så uhyre tæt ud.

- Vi skal se på det positive, at gutterne har designet en bil tidligt på sæsonen som er yderst konkurrencedygtig og meget god. Ja, opgraderingerne har ikke fungeret som forventet, så vi er nødt til at forstå hvorfor, konstaterede Romain Grosjean efter de første træninger.

- Løb et-bilen har nogle begrænsninger, som vi er klar over, men det var bestemt overraskende og spændende at være så hurtig i den, siger han.

I den danske side af garagen var humøret mere nedtrykt.

- Det er svært at drage nogle konklusioner, selv om det ikke så godt ud. Vi var meget langsommere og manglede sindssygt meget til den anden bil. Det så endnu værre ud end sidste gang på Silverstone. Forvirrende og ikke hvad vi havde håbet på, siger Kevin Magnussen.

- Der så ud til at være et stort spring mellem bilerne, og det er ikke, hvad du ønsker, når du introducerer en opdatering.

Under første træning betød et sensorproblem sågar, at Kevin Magnussen måtte trækkes tilbage til pitten. Problemet var dog hurtigt løst. Foto: RALPH ORLOWSKI/Reuters/Ritzau Scanpix

- Men i det mindste har vi åbenbart én god bil. Vi ville gerne forbedre den, men vi har ikke rigtig kunnet smide en nyere bil på banen og få den til at køre hurtigere. Der er lidt lang vej til at få det her vendt rundt.

- Og jeg kan ikke gå tilbage til den første specifikation i denne weekend, selv om jeg ville elske det. For det kræver blandt andet, at man skifter chassis. Mit job må bare være at samle så meget data som muligt og give feedback.

- Men det er også vigtigt at lære om de nye opdateringer. For vi skal være i stand til at medbringe opdateringer i løbet af sæsonen, som er bedre, siger den danske Haas-kører.

Fredag aften beslutter Haas-ingeniørerne, hvorvidt Kevin Magnussen fortsætter weekenden i den spritnye Haas-racer eller version to, som blev introduceret i Barcelona. På papiret skulle den nye være bedst, men det så ikke helt sådan ud, og fra cockpittet var der ikke meget forskel i følelsen.

Tidligst fra Ungarn kan begge Haas-racere vende tilbage til den tidlige model. Hvis ikke eksperimentet fortsætter endnu et grandprix for at sikre, at den drastiske beslutning er den rigtige.

Haas-bossens opsang: - I svigter holdet

Se også: Rabler for storsponsor: Haas-farce når nye højder

Haas udstillet: - Det har ramt vores svage punkt