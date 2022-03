Brat opvågning at blive far

Rollen som far og endnu et år væk fra Formel 1 har gjort Kevin Magnussen til en bedre og mere afslappet racerkører

JEDDAH (Ekstra Bladet): Kevin Magnussen smiler, da han sætter sig. Indleder med hans chefs yndlingsbandeord og en konstatering om, at han havde glemt, hvor mange interview en Formel 1-kører giver før et grandprix.

Kort forinden aftalen med Ekstra Bladet har han gennemført en maratonseance sammen med Günther Steiner foran Haas-garagen, for med den sæsonstart er danskeren og det lille team en stor historie for selv Formel 1’s mest magtfulde tv-selskab, Sky.

Takket være corona har Magnussen ikke gennemført en normal optakt til et løb afslutningen på 2019-sæsonen.

Men Formel 1-køreren Kevin Magnussen i version 3.0 er helt anderledes. Både i bilen, men også uden for både i forhold til medier og internt på teamet.

Langt interview i pitlane med Sky F1 efter ankomsten til Jeddah. Foto: Tariq Mikkel Khan

Mentorrollen over for Mick Schumacher har han allerede påtaget sig uden egentligt at blive bedt om det, ligesom chefingeniør Ayao Komatsu påpeger, hvor den tilbagevendte dansker stjerne udstråler en helt anden ro.

Under den hektiske kvalifikation i Bahrain lod han blot mekanikerne arbejde i rekordfart og gik så ud og satte en strålende omgang under maksimalt pres med hydraulisk væske lækkende ud af bilen, alt imens pitvæggen overvågede, hvorvidt niveauerne blev kritiske.

‘Gamle’ Kevin Magnussen havde næppe været så rolig.

Danskeren siger også selv, at han har det anderledes denne gang.

- Jeg er helt klart et andet sted, end sidst jeg var i Formel 1. I 2020 var jeg også et godt sted, men jeg var træt af, at bilen var dårlig. Jeg har fået mere ro i sindet, er blevet lidt mere voksen, har fået lidt mere hår på brystet og styr på prioriteterne i livet, siger han.

Et år i amerikansk motorsport og erkendelsen af, at han egentligt slet ikke burde være her, fordi F1-eventyret VAR slut, hjælper.

- Der er et sindssygt pres, når man kører Formel 1. Men en stor del af det pres kommer via frygten for at miste, hvad du har. Det har jeg prøvet to gange nu, griner Magnussen.

- Det er ikke så farligt. Det er pissefedt at være her, og det gælder om at nyde det, så længe det varer. Jeg er ikke rigtig bange for noget.

I Bahrain gik der ikke lang tid, før Kevin Magnussen var far, før han var Formel 1-stjerne. Foto: Jan Sommer

I januar 2021 kort efter farvellet til Haas og Formel 1 fødte racerkørerens kone Louise Gjørup parrets første barn. For familiemennesket Kevin Magnussen har datteren Laura og rollen som far en stor del af æren for, at han føler sig mere afslappet både privat og som Formel 1-kører.

- Der er noget ved at have en familie og noget ansvar, der ikke handler om en selv. Som sportsmand kan man meget hurtigt gå rundt i sin egen lille osteklokke og tro, at man er center for universet. Der er det en brat opvågning af få et lille barn.

- Jeg er stadig meget heldig at have en kone, som er megafleksibel og klar til at sætte alle sejl til for at få ting til at spille, når jeg er væk. Det sætter ting i perspektiv, og man finder ud af, hvad der er vigtigt i livet, siger Kevin Magnussen.

Dybest set er han som type introvert og har skullet lære at begå sig i al den opmærksomhed, han allerhelst ville være foruden. Denne gang har den lille familie valgt at omfavne den på en anden og mere åben måde i stedet for at gemme sig.

Kevin Magnussen brokker sig lidt af princip over længere interview, men munden kommer nu hurtigt på gled. Foto: Tariq Mikkel Khan

Samtidig har comebacket forvandlet stemningen på teamet, om end Magnussen ikke ønsker at tale så meget om sin egen rolle i den hurtige start for Formel 1’s mindste team.

- Øh, jeg tror ikke, at jeg er sådan en, der hælder alt for meget ananas i egen juice, siger han.

Men modtagelsen hos de gamle teamkamerater?

- Den har været helt fænomenal. Det har været klasse at komme tilbage, og jeg føler virkelig, at det er at komme hjem. Vi har kun haft fire år sammen, men man når at bygge meget op i den her verden, hvor man bruger SÅ meget tid sammen, og der er så meget på spil. Det er ikke det samme, men der er lidt soldaterkammerater over det, siger danskeren.

- Hold kæft, jeg har været heldig

JEDDAH (Ekstra Bladet): Comeback nummer to kom så uventet, at tilgangen for Kevin Magnussen er en anden.

- Jeg føler meget mere, at det her en gave. De andre gange har jeg følt mig mere berettiget. Jeg har fandeme også fortjent det, men nu føler jeg mig mere heldig end tidligere over, at jeg har fået en chance. Nu er jeg klar over, hvor heldig jeg er i det hele taget ved at nå Formel 1 i sin tid. Det er meget privilegiet, at jeg har fået lov til at miste det to gange.

- Da jeg kom til McLaren, var jeg HELT spændt op og kunne slet ikke slappe af i det. Det var ikke rart, og jeg var ikke rustet godt nok eller mentalt stærk.

- Jeg var ung, men der har været andre unge, som har klaret det bedre. Presset var stort, og jeg ville det for meget. Lige så dårligt, det var at være hos McLaren på det tidspunkt, lige så dårligt var det at være mig og lægge det pres, jeg gjorde på mig selv.

Den danske Formel 1-stjerne er som forvandlet. Meget handler om erfaring og alder, men også om ikke at være bange for noget længere. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Så røg jeg ud og havde en kæmpe krise, hvor jeg bare håbede på at komme tilbage. Jeg fik chancen igen, det hele blev lidt nulstillet, jeg slappede bedre af, men der var stadig nogle rester af det dårlige pres tilbage.

- Jeg havde nogle gode år i Formel 1 med Haas, og det hjalp meget at komme der. Der fik man lov til at være sig selv og køre, som man havde lyst til. Jeg røg ud og accepterede fuldstændigt, at det var det.

- Jeg nåede til et punkt, hvor kunne se tilbage og tænkte, ‘hold kæft hvor jeg været heldig at få den chance’. Når jeg ser barndomsbilleder, hvor jeg kan huske, hvordan jeg havde det, kigger jeg på dengang, hvor jeg ser seks år gammel.

- Der VILLE jeg Formel 1 så meget, og jeg gjorde det sgu. Så jeg kan se, hvor heldig jeg har været. Nu får jeg chancen igen. Det er crazy!

