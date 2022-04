Bredt smil hos Kevin: - Troede det var ovre

Kevin Magnussen starter i anden startrække for første gang siden 2014 efter en fænomenal tidtagning

IMOLA (Ekstra Bladet): De brede smil er tilbage hos Haas, efter Kevin Magnussen fredag leverede teamets bedste tidtagning nogensinde.

Det giver smag på mere til lørdagens sprintløb, som definerer søndagens startgrid og udløser point til de otte første.

- Selvfølgelig vil jeg gerne slutte længere fremme end firer, men vi er nødt til at være realister - og kloge, sagde danskeren til blandt andre Ekstra Bladet lige efter den dramatiske og hektiske session.

- Jeg har LYST til at presse den. Jeg er så tæt på toppen nu. Man kan vinde fra P4!

- Men vi er ikke hurtige nok til det. Vi er i en anden kamp, og vi skal huske, hvad vi prøver at gøre og drage nytte af det her store resultat på en kvik facon, siger han.

Humøret er højt i disse dage hos Haas. Foto: Jan Sommer

- Jeg ønsker at starte i en god position til søndagens løb. Når det er tørt, tror jeg ikke, at vi er hurtige nok til fjerdepladsen, men det er en tricky bane at overhale på.

- Hvis jeg bare kan holde fast i den placering på første omgang … Taber jeg en eller to efter det, får vi stadig point og en superplacering til løbet søndag.

Dagen startede meget våd, blev tør, før en byge overraskede alle under afgørelsen. Mange kørere havde problemer under de skiftende forhold og fremprovokerede en række røde flag.

Carlos Sainz (Ferrari) crashede ud, Alexander Albons (Williams) bremser eksploderede, Valtteri Bottas (Alfa Romeo) måtte parkere ude på banen, og Lando Norris (McLaren) endte afslutningsvis i væggen.

Tidtagningen blev kørt både slicks og regndæk. Foto: Jan Sommer

Det var også ved at gå helt galt for Kevin Magnussen, som efter eget udsagn ‘løb tør for talent’, da han rørte glat maling, men alligevel på mirakuløs vis undgik murene, holdt motoren køreren og slap ud af en sandkasse, så han kunne fortsætte togtet i Q3.

- Jeg troede, at det var ovre. Jeg rørte den hvide linje, og bilen var væk. Jeg troede, jeg ville ramme væggen, men røg ind i gruset, hvilket sænkede farten en del. Jeg så anti-stall og trak koblingen, mens jeg stadig var baglæns og gav en lille smule gas til at komme ud på den lille afkørselsvej. Heldigt!

- Men endnu et ufatteligt resultat for os. Bilen var fantastisk, så hurtig og en fornøjelse at køre. Jeg er bare så stolt af teamet.

Max Verstappen (Red Bull) snuppede en lidt overraskende pole-position foran Charles Leclerc (Ferrari) med Lando Norris (McLaren) på tredjepladsen.

Igen i år køres Formel 1-sprintløb om lørdagen, og det er ifølge Ekstra Bladets Formel 1-journalist Jonas Hüttel en kærkommen mulighed for ekstra point til Kevin Magnussen og Haas

Et kort øjeblik før det sidste røde flag afsluttede tidtagningen, håbede Magnussen på at kunne udfordre ham.

- Norris havde måske ikke en fantastisk omgang, og det var derfor, at jeg var så tæt på. Min var ikke perfekt, men den var ret hæderlig. Men du går altid efter den, og jeg håbede på at forbedre mig og nå top tre. Men jeg er superglad for P4.

Teamkammeraten Mick Schumacher blev et offer for skiftende forhold og de mange uheld. Tyskeren var hurtig under træning, men fik ikke sat en god omgang i Q2, mens forholdene var til det. Han blev fanget af regn og Carlos Sainz’ crash og starter derfor sprintløbet 12’er.

