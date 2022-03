Briter trodser FIA og udelukker russisk Formel 1-kører

Den russiske Formel 1-kører Nikita Mazepin er ikke velkommen, når det britiske grandprix løber af stablen på Silverstone 3. juli.

I hvert fald har Det Britiske Motorsportsforbund (Motorsport UK) udelukket alle russiske og hviderussiske hold og kørere fra at deltage i britiske løb.

Det oplyser forbundet, som organiserer det britiske grandprix, på sin hjemmeside onsdag som reaktion på Ruslands invasion af Ukraine.

Dermed går Motorsport UK kontra på de sanktioner, som Det Internationale Motorsportsforbund (FIA) tirsdag løftede sløret for. Her fremgik det, at russere og hviderussere kunne fortsætte med at køre løb under neutralt flag.

- Det er vores pligt at bruge den indflydelse, vi har, til at bringe denne helt uberettigede invasion af Ukraine til ophør, siger David Richards, der er formand i Motorsport UK.

- Vi vil opfordre motorsportssamfundet og vores kolleger rundt om i verden til fuldt ud at omfavne anbefalingerne fra Den Internationale Olympiske Komité (IOC) og gøre, hvad vi kan for at afslutte denne krig, siger han.

IOC anbefalede tidligere på ugen, at alle russiske og hviderussiske atleter bliver udelukket fra al international sport, men det efterlevede FIA ikke.

Formel 1 har allerede aflyst grandprixet i Rusland, som skulle køres i september.

Nikita Mazepin kører for Haas-teamet, som er sponsoreret af hans far. På grund af sponsoratet har Haas-bilerne hidtil været prydet i russiske farver. De farver var allerede fjernet, da holdet for nylig kørte test i Barcelona.

En af FIA's sanktioner gik i øvrigt på, at russiske farver, symboler og flag skulle fjernes fra uniformer, udstyr og biler.