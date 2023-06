Brøler fra F1-stjerne: – Undskyld, gutter

Kevin Magnussen var fjerdehurtigst under den våde tredje træning, hvor Carlos Sainz sendte sine mekanikere på overarbejde med et crash

Et brag af en tidtagning er i vente til Canadas Grand Prix med lidt hjælp fra vejrguderne over Circuit Gilles Villeneuve.

Regn satte ind før lørdagens tredje træning og fortsatte under sessionen, og alt tyder på, at forholdene som minimum bliver meget tricky til kvalifikationens start.

Det giver muligheder for overraskelser!

Spørg bare Carlos Sainz - og Kevin Magnussen!

Efterhånden som kørerne udforskede grænserne på banen først på nye regndæk (som ikke benytter dækvarmere) og siden på intermediates, begik spanieren en kardinalsynd ved at presse sin Ferrari for meget. Han mistede kontrollen i første sving og sendte den i væggen.

- Undskyld, gutter, jeg crashede, sagde han.

Ferrarien var hurtig, men Sainz pressede grænserne for meget. Foto: Clive Mason/Ritzau Scanpix

Både front og bagende blev beskadiget. Foto: Evan Buhler/Ritzau Scanpix

Det er endnu en stor fejl fra Ferrari, som begår flere af dem end de øvrige topteams.

Mekanikerne får travlt med at gøre den bil klar til kl. 22 dansk tid, hvor Q1 starter.

Max Verstappen (Red Bull) toppede træningen foran Charles Leclerc (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin) og Kevin Magnussen (Haas) som firer.

- Vi kan formentlig køre hurtigere, men det er ikke risikoen værd, sagde danskeren, da han kørte i pit.

Teamkammeraten Nico Hülkenberg pittede lidt tidligere og var 11’er lige bag Lewis Hamilton (Mercedes).

Under disse forhold gælder det også om at sætte sine omgange på det mest fordelagtige tidspunkt, hvorfor våde forhold altid er lidt af et lotteri, som giver de langsommere biler en chance for at overraske.

Prognosen er lidt usikker, men der forventes mere regn mellem træningen og kvalifikationen. Og ingen hul i skyerne til at tørre banen.

Kevin Magnussen var fjerdehurtigst under tredje træning. Sidste år kvalificerede han sig som femmer i Canada ligeledes under miksede vejrforhold. Foto: Jared C. Tilton/Ritzau Scanpix

Til gengæld tyder det ikke på regn til selve løbet søndag - kun 20-40 procents risiko - så der venter nogle svære valg for ingeniørerne med setuppet.

Hvordan finder man det rette kompromis mellem en hurtig tidtagning på regndæk og så fart i selve løbet under tørre forhold?

Nico Hülkenberg futtede en forbrændingsmotor af under fredagens anden træning. Det var en gammel en, som kun bruges til træning, men Haas-mekanikerne måtte også installere en ny gearkasse og en ny hybridenhed (MGU-K) for at få bilen klar til den tællende del af weekenden.

