Bum! Drømmestart for Lundgaard

Sæsonen kunne næsten ikke starte bedre for Christian Lundgaard.

Den 19-årige østjyde var hurtigst på Bahrain International Circuit under vintertest og fortsatte de gode takter, da det blev alvor.

Sølle tre tusindedele af et sekund adskilte ham fra pole-position og rivalen fra Alpines talentprogram Guanyu Zhou.

- Det gør ondt at blive slået med 0,003 sekunder af din akademi-kammerat. Men ellers er jeg glad og forventede det ikke efter træningen, siger Christian Lundgaard.

Kineseren er dog i fare for at miste den bedste startposition og de fire point, som følger med den, da han ved en fejl kørte en æresomgang og tog det ternede flag to gange.

Han undskyldte sig med, at han kom til at køre tilbage til F1-pitten i stedet for pitten til supportholdene. Men det er et sikkerhedsspørgsmål, som stewards normalt slår hårdt ned på.

- Vi får at se, hvad den endelig beslutning er, men jeg ser frem til at starte enten nier eller tier lørdag, siger Lundgaard.

Fra i år køres hovedløbet nemlig først søndag, mens lørdagen byder på to sprintløb med omvendt grid.

Top ti fra kvalifikationen vendes rundt, mens top ti fra det første sprintløb starter i omvendt rækkefølge til det andet sprintløb.

Med andre ord giver tiendepladsen i løb et pole-position i løb to.

- Det er vigtigt ikke at gå baglæns, når vi starter lige på grænsen, siger Lundgaard.

Christian Lundgaard holder i forreste startrække til F2-sæsonens første hovedløb. Foto: Getty/Lundgaard Racing

Lige præcis i Bahrain tegner sprintløbene ekstra dramatiske. Holdene havde under test svært ved at få de nye hårde dæk til at holde mere end 20-22 omgange på den meget ru asfalt, og sprintløbene varer normalt 23 omgange.

I 2017 vandt Charles Leclerc med ét pitstop i sprintløbet, så strategien kan fungere.

- Vi skal gemme et sæt bløde dæk til søndagens hovedløb, men jeg tror, at vi vil se pitstop i enten løb et eller to, siger Lundgaard.

En af storfavoritterne til årets F2-mesterskab fik en skrækkelig start. Sidste år var Robert Shwartzmans store udfordring kvalifikationen og trængslerne fortsatte for den Ferrari-støttede russer.

Lige som kørerne skulle til at tage hul på det deres andet og afgørende forsøg, gik hans Prema-racer i stå og fremprovokerede et rødt flag.

Han faldt fra femtepladsen ned som 12’er og starter lige bag Lundgaards nye teamkammerat Theo Pouchaire.

