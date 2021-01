Chefen flad af grin efter DEN episode

- Suck my balls, mate

Nico Hülkenberg var sjældent mundlam, men det blev han, da tyskeren højst uhøfligt afbrød Kevin Magnussens direkte interview med TV3 Sport for at gratulere ham med usportslig kørsel. Tyskeren mistede ansigt, tilgav det vist aldrig, men det kække forsvar vil internationalt til evig tid være synonymt med danskerens F1-karriere.

Haas-teamchef Günther Steiner fandt optrinnet sjovt. Til det efterfølgende løb på Spa trak han Ekstra Bladets udsendte ind på sit kontor for at vise den stak 'Suck my balls'-T-shirts, som han havde fået sin assistent til at indkøbe.

Når han talte i overskrifter

Ofte gad Magnussen ikke pressearbejde, men hvis emnet interesserede ham, eller han havde noget på hjerte, kunne den stille dansker forvandle sig til en talende overskrift.

Denne kommentar i 2016 efter at have valgt en flerårig aftale hos Haas frem for et år hos Renault, tilgav teamchef Cyril Abiteboul ham aldrig.

- Hvis de havde tilbudt en længere kontrakt, ville jeg have set anderledes på det. Så det var mere, fordi de trak beslutningen så længe og tilbød sædet til så mange kørere. Jeg tror, Paven en overgang fik et tilbud, sagde Magnussen.

Cyril Abiteboul tilgav aldrig Pave-kommentaren. Selv ved sæsonafslutningen fastholdt han, at teamet havde valgt Jolyon Palmer over Magnussen, og at der aldrig havde været et kontrakttilbud til danskeren. Foto: Jan Sommer

Fejden med Fernando

Efter Lewis Hamiltons syvende VM-titel gik Fernando Alonsos hofskribent på sportsavisen AS på Twitter for at forklare, hvorfor spanieren fortsat var en bedre kører. Den spanske diva har en hær af rygklappere og den vildeste selvforståelse.

Men Kevin Magnussen blev aldrig fan.

Deres første tvist var på Spa i 2014, hvor Magnussen kørte Ferrari-stjernen i græsset, hvilket kostede 20 sekunder (!), så danskeren røg fra sjettepladsen og ud af pointene.

Den sidste var på Monza i 2018, hvor Alonso kørte danskeren af banen i Q2.

- Fuldstændigt respektløst; jeg kan ikke vente med, at han går på pension, tordnede danskeren bagefter.

- Han taler om sine omgange som guddommelige. Bogstaveligt talt tror han, at han er en gud. Det er ret morsomt, faktisk.

Fernando Alonso fandt sig ikke i, at Kevin Magnussen overhalede ham i køen til starte den sidste omgang i Q2 under tidtagningen. Foto: Jan Sommer

Sad lige i skabet

Den aggressive tilgang til Formel 1 udmøntede sig også i en række mindeværdige overhalinger. Nogle af de største gik ud over Felipe Massa som i Singapore 2017, dobbeltoverhalingen af brasilianeren og Hülkenberg i Baku samme år og ikke mindst på Suzuka sidst på sæsonen.

- Den sværeste og mest usandsynlige overhaling, jeg har lavet, var Massa på Suzuka i første sving i 2017. Jeg overhaler ham så hårdt, at Romain også kommer forbi. Det var på indersiden, så ikke sådan at jeg DRS’ede forbi. Man drejer, og så er der nærmest et dobbelt-apex mellem de to sving, mindes Magnussen.

Den lagde grunden for teamets andet løb med begge Haas i pointene; det første var i Monaco i 2017.

Fantom-starterne

Fænomenale starter har været Kevin Magnussens varemærke, lige siden han ankom til Formel 1, og de har lagt grund til nogle af hans bedste løb.

Sochi 2014, seks placeringer på første omgang i sin McLaren, hvilket udløste en femteplads trods gridstraf grundet en skiftet gearkasse, viste potentialet, ligesom superstarter også stod bag pointene i den håbløse Renault.

Hos Haas blev de forfinet.

Kevin Magnussen scorede en femteplads i Sochi i 2014 efter en fantomstart. Samme dag vandt Marco Sørensen sprintløbet i GP2. Foto: Jan Sommer

Toppede i sin debut

På vejen sluttede Magnussen treer, men han blev forfremmet til andenpladsen efter diskvalifikationen af Daniel Ricciardo. Til dato deler han sammen med Jacques Villeneuve æren for den bedste F1-debut i moderne tid.

Danskeren kvalificerede sig firer og med undtagelse af lidt hjulspin i sekunderne efter starten, der kunne have gået helt galt, kørte han et fejlfrit løb.

Daniel Ricciardo (t.v.) blev hevet af podiet efterfølgende. Foto: Jan Sommer

- Magnussen er den farligste

I sin debutsæson tilbragte Magnussen for meget tid hos stewards for små forseelser, der kostede ham dyrt på pointkontoen. Hans benhårde tilgang til både forsvar og angreb gik til stregen - og enkelte gange over den.

- Kevin er den farligste kører, jeg nogensinde har kørt race mod, fnyste Toro Rosso-rookie Pierre Gasly i 2018 i Baku efter et zigzag-forsvar på langsiden.

Selv om der ikke blev uddelt straf, var den helt galt i Suzuka senere på året, hvor der var sammenstød mellem Magnussen og Charles Leclerc. Situationen betød, at ingen bemærkede, hvordan danskeren kort forinden havde leveret sæsonens mest umulige overhaling gennem 130R (her kan man teknisk set ikke overhale).

Leclercs normalt joviale teamchef Frederic Vasseur var så ophidset efterfølgende, at han råbte efter Ekstra Bladets udsendte og nægtede at give interview til danske medier.

En flok pikspillere

- Gene, slutter vi firer og femmer, ligner vi rockstjerner. Nu ligner vi en flok pikspillere, sagde teamchef Günther Steiner, efter Haas-mekanikerne havde kikset ikke et, men TO pitstop i træk.

Magnussen havde været på hælene gennem træningerne, men slog alligevel Romain Grosjean under tidtagning og havde kurs mod teamets bedste resultat, da det utænkelige skete.

- 100 procent. Det er det mest skuffede, jeg nogensinde har været, husker Magnussen.

Mens hjulene stadig sad fast på Haas-racerne under Australiens Grand Prix i 2018, leverede Magnussen en lækker overhaling af Max Verstappen, der forfremmede danskeren til fjerdepladsen. Hollænderen blev så frustreret bagved i sin Red Bull, at han spandt og faldt bagud. Foto: Haas F1 Team

Kevins antiklimaks: To spørgsmål ubesvaret

- I er to fucking idioter

Skideballen efter Kevin Magnussen og Romain Grosjean sammenstød på Silverstone 2019 blev foreviget af Netflix og var et mørk kapitel i en i forvejen dyster sæson.

Kamphanerne hos Haas bragede hjul lidt for ofte i en periode, men det stoppede, da teamchef Günther Steiner for alvor skred ind. Forholdet mellem de to eksploderer dog aldrig.

De seks mest mindeværdige 2. plads: Australiens Grand Prix 2014 (McLaren)

Drømmestarten vil altid blive husket af danske F1-fans. 5. plads: Bahrains Grand Prix 2018 (Haas)

Det perfekte svar på pitstop-brølerne løbet forinden i Australien. 6. plads: Spaniens Grand Prix 2018 (Haas)

Egentlig kedeligt, men gennemført suverænt. Lå i ingenmandsland som ‘best of the rest’ det meste af løbet. 7. plads: Ruslands Grand Prix 2016 (Renault)

Det fornemme resultat i en skrammelkasse af en Renault var højdepunktet i en svær sæson. 8. plads: Mexicos Grand Prix 2017 (Haas)

- Vi kvalificerede os sidst, og jeg fik alligevel en ottendeplads. Så meget har jeg aldrig fået ud af så dårlig en bil, siger Magnussen om hans måske bedste løb i F1. 10. plads: Ungarns Grand Prix 2020 (Haas)

Underholdende race under svære forhold. Sluttede nier på vejen, men fik en straf for at beslutte pitstop over radioen på vej til gridden.

