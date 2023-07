Chok-comeback til superstjerne

Nyck de Vries er en færdig mand i Formel 1.

Som Ekstra Bladet skrev tirsdag, var det kun et spørgsmål, hvor længe hollænderen holdt hos Red Bulls B-team Alpha Tauri efter en skuffende sæsonstart.

Svaret kom senere på dagen.

Kun til og med Storbritanniens Grand Prix.

Nyck de Vries fik selv en overraskende chance for Formel 1 i en sen alder. Han blev målt og vejet forr let. Foto: Andrew Boyers /Ritzau Scanpix

Efter otte måneders pause gør Daniel Ricciardo i stedet i Ungarn et sensationelt comeback for teamet, som den 34-årige australier kørte for i 2012-2013, da det hed Toro Rosso.

Fyret hos McLaren

- Jeg er meget glad for at byde Daniel tilbage på teamet. Der er ingen tvivl om hans egenskaber, han kender mange af os, og hans integration bliver ligetil, siger teamchef Franz Tost.

- Holdet vil drage nytte af hans erfaring, da han har vundet otte grandprixer.

Daniel Ricciardo tilbragte sin tirsdag på Silverstone med at køre dæktest for Pirelli og Red Bull.

- Jeg er oppe at køre over at være tilbage på banen med Red Bull-familien, siger australieren.

Daniel Ricciardo er en af griddens mest populære kørere. Red Bull skal dog være sikre på, at han kan genfinde sit gamle jeg, før de giver ham en forfremmelse. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Han blev sidste sæson fyret et år før kontraktudløb hos McLaren.

Tilbage hos Red Bull har han nydt at have fritid og lave PR-arbejde, men savnede hurtigt Formel 1. Han genfandt ifølge teamchef Christian Horner selvtillid og sin ‘mojo’ i Red Bulls simulator.

Skidt nyt for Checo

Allerede i Australien understregede Ricciardo, at han gerne vendte tilbage, men kun for et team, der kunne vinde løb.

Red Bulls beslutning er også dårlige nyheder for Sergio ‘Checo’ Pérez. Mexicaneren har kontrakt til og med 2024, men er inde i en meget skuffende periode.

Sergio Pérez skal se sig over skulderen. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Hensigten med kørerskiftet hos Alpha Tauri er meget klar.

Man giver Daniel Ricciardo muligheden for at komme op i omdrejninger igen. Leverer han, som Red Bull håber, kan man forfremme Ricciardo til Red Bull på bekostning af formsvage Pérez.

Enten senere på året eller i 2024.

Max Verstappen og Daniel Ricciardo var teamkammerater 2016-2018, før australieren indså, at Red Bull byggede teamet op omkring hollænderen - og takkede ja til en check på 400 millioner kroner for to år hos Renault. Derfra skiftede han til McLaren.

