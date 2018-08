Chok: Formel 1-legende i akut operation

69-årige Niki Lauda blev torsdag med al hast bragt til hospitalet i Wien for at undergå en lungetransplantation

Den tidligere tre-dobbelte Formel 1-verdensmester NIki Lauda måtte angiveligt afbryde sin ferie på den spanske ferieø Ibiza, efter han i længere tid havde problemer med en alvorlig hoste.

Derfor blev han hastet hjem til Wien, hvor det viste sig, at Laudas tilstand var så alvorlig, at han måtte undergå en lungetransplantation.

Det skriver flere medier.

Lauda havde oplevet influenza-lignende symptomer, og det krævede hurtig handling fra lægepersonalet. Hospitalet i Wien melder, at transplantation gik, som den skulle.

- Transplantation blev udført succesfuldt af Walter Kieptko og Konrad Hotzenecker. Vi beder jer venligst om forståelse for, at familien ikke ønsker at udtale sig offentligt og beder jer om at respektere Lauda-familiens ønske om privatliv, lyder det i en officiel melding fra hospitalet ifølge Autosport.

Niki Lauda med verdensmesteren Lewis Hamiton fra Mercedes-holdet. Foto: Jan Sommer/POLFOTO

Niki Lauda led alvorlige skader på sine lunger, da han i 1976 nær havde mistet livet i et alvorligt uheld under det tyske grand prix på Nürburgring.



På utrolig vis var han dog tilbage i Formel 1-bilen tre løb senere og blev verdensmester året efter. Ulykken er blandt andet portrætteret i filmen 'Rush', som også omhandler hans rivalisering med James Hunt.

Lauda er i dag stadig aktiv i Formel 1, hvor han ejer aktier i Mercedes-teamet. Her er han også bestyrelsesformand.

