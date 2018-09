Chok-transfer i Formel 1: Derfor forlader stjernen storhold

Kimi Räikkönen skifter fra Ferrari til Sauber, som er et betydeligt dårligere hold. Nu forklarer kørerens manager, hvorfor han vælger at køre hos dem

Kimi Räikkönen blev verdensmester i sin første sæson hos Ferrari i 2007.

Herefter har han været lidt rundt omkring, hvor han blandt andet skiftede Formel 1 ud med rally i to sæsoner.

Han kom imidlertid tilbage til både Formel 1 og senere også Ferrari, men efter denne sæson skal han ikke længere køre for dem.

Mange havde forventet, at den finske kører så ville gå på pension, men det gør han ikke.

Han skifter nemlig tilbage til det hold, som gav ham sin Formel 1 debut i 2001, Sauber, på en toårig kontrakt.

Det gør han ifølge sin manager, Steve Robertson, fordi han elsker at køre Formel 1.

- Det giver ham et kick. Kimi elsker at være på kanten. Hvis han ikke skal gøre det, så vil han køre motocross, men det her er toppen for ham, siger manageren til Autosport.

Fra næste sæson skifter Kimi Raikkonen Ferrari ud med Sauber. Foto: Vincent Thian

Hos Sauber kommer Räikkönen til at køre på en helt anden måde, da han ikke kommer til at køre med om førstepladsen, men i stedet skal være med til at få Sauber længere op på ranglisten.

- Han ved, at han ikke kommer til at vinde, medmindre det er et meget mærkeligt race. Men i forhold til udviklingen, så har han meget at byde på.

- Han er realistisk omkring, hvad han går ind til. Han er ikke nødt til at gøre det, men han gør det, fordi han føler, han kan hjælpe dem, siger Steve Robertson.

Räikkönen bliver 39 år gammel i oktober, og han har kørt for Ferrari i sammenlagt otte sæsoner gennem sin karriere.

Ud over Ferrari har han kørt for Sauber, Lotus og Mclaren samt deltaget ved World Rally Championship.

