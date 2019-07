Chokerende ønske: - Han bør være Europas diktator

- Du har brug for en diktator. I et demokrati bliver det hele lidt for udvandet, lyder det fra den tidligere Formel 1-boss

Gennem 40 år var han den øverste boss for det store Formel 1-cirkus. I 2017 var det så slut, men den 88-årige englænder Bernie Ecclestone forstår stadig at komme i medierne.

Senest er han ude med chokerende ord om Ruslands leder Vladimir Putin.

- Hvis nogen havde et maskingevær og ville skyde Putin, så ville jeg stille mig ind foran, for han er en god fyr, siger Ecclestone til The Times.

- Han har aldrig gjort noget, der ikke var godt for folket, lyder det videre.

Artiklen fortsætter under billederne

Ecclestone her ved grandprix i Bahrain ønsker diktatur i Europa, og Vladimir Putin skal være lederen. Foto: Jan Sommer/Polfoto

Ecclestone med sin kone Fabiana Flosi til Singapores grandprix i 2014. Foto: Wong Maye-E/Ritzau Scanpix

Og her med en gridgirl ved russiske Daniil Kvyats bil i 2015. Foto: Paulo Whitaker/Ritzau Scanpix

Se også: Sviner håndbold-regel: Vil ikke vise, hvad jeg har under shortsene

Han peger også på, at Putin burde regere Europa, der har brug for en diktator.

- Jeg ville gerne have ham til at styre Europa. Vi har ikke nogen, så det kan ikke blive værre.

- Han gør, hvad han siger, at han vil gøre. Jeg er ikke fan af demokrati.

- Du har brug for en diktator. I et demokrati bliver det hele lidt for udvandet, siger Ecclestone.

Bernie Ecclestone og Vladimir Putin samarbejdede, da det russiske grandprix kom ind på en syv-årig kontrakt i 2014. Du kan læse meget mere om milliardærer, der køber Formel 1-spænding LIGE HER.

I 2015 var Putin også med på podiet, da Lewis Hamilton skulle hyldes som vinder. Efterfølgende var der stor debat omkring, hvorvidt Hamilton bevidst havde oversprøjtet Putin med champagne.

- Jeg gjorde altså ikke noget. Jeg sprøjtede ikke på ham. Jeg tror, der er et mærkeligt billede af situationen, men jeg sprøjtede ikke på ham. Det var slet ikke planen, forklarede Hamilton dengang til Sky Sports.

Artiklen fortsætter under billederne

Sprøjter Hamilton bevist på Putin her? Foto: Grigory Dukor/Ritzau Scanpix

Ecclestone mener ikke, at kvinder kan køre Formel 1. Foto: Ritzau Scanpix/Luca Bruno

Og undrer man sig over Ecclestones kommentarer, så har han tidligere været ude med opbakning til Donald Trump, ligesom han har sagt mange andre kontroversielle ting.

- Kvindelige racerkørere vil aldrig blive taget seriøst i Formel 1, og de har ikke de fysiske forudsætninger for at køre stærkt i en bil, lød det blandt andet i 2016.

The Times har tidligere meldt ud, at Ecclestone er blandt Storbritanniens 25 rigeste personer med en formue på omkring 10 milliarder kroner.

Trump med bizar trussel: Støt os, eller det får konsekvenser!

OL-skandalerne vi aldrig glemmer: Dr. Blod i vildt flugtforsøg