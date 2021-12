Chokeret: Beskederne væltede ind

Ufrivilligt blev en canadisk racerkører en af hovedpersonerne, da VM-guldet skulle uddeles i Formel 1 den 12. december, selvom han slet ikke var blandt bejlerne.

I en i forvejen hæsblæsende afslutning på Abu Dhabis Grand Prix, hvor Max Verstappen og Lewis Hamilton dystede om VM-titlen, kørte canadiske Nicholas Latifi fra Williams Racing galt, hvilket udløste tilstedeværelsen af en saftey car (sikkerhedsbil, red.) på banen.

Inden ulykken havde Max Verstappen cirka 10 sekunder op til Lewis Hamilton med fem omgange tilbage.

Men sikkerhedsbilen ændrede løbet, Verstappen fik nye dæk på i pitten, og da løbet atter blev givet frit, kunne hollænderen overhale Hamilton på den allersidste omgang, da britens dæk var nedslidte.

Latifis ulykke har kastet grimme meddelelser af sig, som er landet i canadierens indbakke. Det fortæller han i et længere opslag på Twitter, hvor han også forsøger at komme online-mobning til livs med et par budskaber.

- Jeg har modtaget tusindvis af beskeder på mine sociale medier. Mange har været støttende, men der er også meget had og mange skældsord.

- Som vi har set før - i alle mulige sportsgrene - kan en enkelt situation blive blæst op til noget, det ikke er og få det værste frem i folk, som kalder sig selv for 'fans'.

- Det, der chokerede mig mest, var hadet, mobningen og dødstruslerne, lyder det.

Se ulykken i klippet nedenfor.

Lafiti har undskyldt uheldet overfor sit hold, hvor han gjorde det klart, at løbets udfald ikke var i hans hænder.

Verstappen fortalte også i sidste uge, at uheld er en del af sporten, og det er unfair at placere noget af skylden hos ham.

VM-titlen var den 24-årige hollænders første i karrieren.