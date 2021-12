Chokeret over crash: - Ej, hvor er det sindssygt

Charles Leclerc crashede voldsomt under fredagens træning, men var selv i stand til at gå ud af sin Ferrari

Det så voldsomt ud, da Charles Leclerc under fredagens træning smadrede sin Ferrari ind i barrieren i Saudi Arabien.

Monegaskeren kunne heldigvis selv forlade raceren til fods og bekræftede hurtigt over radioen, at han var okay. Inden da nåede TV3 Sports kommentator-par Peter Palshøj og Nicolas Kiesa at blive lettere chokeret over tv-billederne, der viste en temmelig ødelagt Ferrari.

- Det var præcis det, vi allesammen frygtede og snakkede om, inden weekenden gik i gang, lød det fra eksperten Kiesa om crashet i det ganske omtalte sving, hvor Leclerc mistede magten.

- Her ryger man ikke af let. Enten ryger du af, eller også ryger du ikke af. Ej, hvor er det sindssygt, prøv at se bilen, fortsatte den tidligere Formel 1-kører.

Charles Leclerc slap uden skader. Det gjorde hans racer ikke. Foto: GIUSEPPE CACACE/Ritzau Scanpix

24-årige Leclerc var efterfølgende ude at undskylde over for sit team.

- Ja, en dag, der desværre ikke sluttede, som jeg ville, men overordnet set kom vi igennem alt det, vi gerne ville teste. Jeg synes, der er potentiale, og hvis vi sætter det hele sammen i morgen (lørdag, red.), burde vi få en god dag.

- Men det er klart, at jeg er ked af det for holdet, der står over for et stort, stort arbejde forud for i morgen (lørdag, red.) for at bilen kan blive klar. Forhåbentlig kan jeg gøre et godt nok arbejde for at takke dem på den bedste mulige måde med et godt resultat i morgen.

Charles Leclerc nåede at sætte tiende bedste tid inden sit uheld. Lewis Hamilton var hurtigste mand i anden træning foran Valtteri Bottas og Pierre Gasly.

Lørdagen byder på tredje træning klokken 15 dansk tid, inden der er kvalifikation klokken 18. Saudi Arabiens grand prix køres søndag klokken 18.30 dansk tid.