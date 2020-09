Chokexit lurede: Russisk drama

Lewis Hamilton var meget tæt på at blive fanget af Sebastian Vettels crash i en skidt kvalifikation for alle med Ferrari-motor

Racerløbene på Sochi Autodrom er sjældent noget at skrive hjem, men tidtagningen til årets udgave fejlede ingenting.

Det var crash, spænding og overraskende resultater.

Lewis Hamilton tog endnu en pole-position til samlingen, mens Max Verstappen leverede en helt ufattelig sidste omgang - over et sekund bedre end teamkammeraten Alexander Albon - så han starter ved siden af briten.

Herefter følger Valtteri Bottas, Sergio Perez, Daniel Ricciardo og Carlos Sainz.

Men ingen overraskende resultater, hvis man kører rundt med Ferrari-motor.

For femte gang i år var begge Haas ude af Q1.

Alfa Romeo-duoen blev også knockoutet i første kvalifikationsrunde, og Sebastian Vettel må nøjes med en skuffende startplacering som 15’er.

Fem af de seks langsomste biler i Rusland havde hestekræfter fra Maranello, og Sebastian Vettel sluttede sin kvalifikation af med et brag.

Tyskeren crashede med et par minutter tilbage af Q2, hvilket var meget tæt på at koste Lewis Hamilton sin placering i Q3.

Da kvalifikationen blev genstartet, nåede den seksdobbelte verdensmester kun rundt til at starte sin flyvende omgang med et sekund i behold.

Lewis Hamilton var yderst tæt på at blive knockoutet allerede i Q2. Foto: Kirill Kudryavtsev/Ritzau Scanpix

Søndag har han chancen for at tangere Michael Schumachers 91 grandprix-sejre, men den sejrsvante har dog en ulempe.

Han skal starte løbet på softdæk, mens teamkammeraten Valtteri Bottas har fordel af at kunne starte på mediumdæk, fordi finnen formåede at sætte en omgang sammen på dem i Q2.

Flere problemer kan være i vente for Hamilton.

Sammen med Nicholas Latifi, Romain Grosjean og Kevin Magnussen, skal han til stewards efterfølgende for ikke at have fulgt instruktionerne ved afkørsel i sving to.

Efter fredagens træninger var Kevin Magnussen ved ganske godt mod og kunne i modsætning til teamkammeraten Romain Grosjean lide balancen i bilen.

Det faldt fra hinanden, da det blev alvor.

Kevin Magnussen var skuffet over sin præstation og den manglende evne til at få dækkene tændt til den afgørende omgang. Foto: Kirill Kudryavtsev/Ritzau Scanpix

Franskmanden kvalificerede sig som 16’er knap en tiendedel af et sekund hurtigere end Magnussen på 18. pladsen og udligner dermed i den interne kvalifikationsduel, hvor der nu står 5-5 i denne sæson.

- Det var ikke en god kvalifikation. Jeg synes faktisk, at vi har haft hæderlig fart i bilen, men i tredje træning og under tidtagning kunne vi ikke få dækkene til at fungere på den første omgang.

- De skulle bruge endnu en for at fungere, og den havde vi ikke, så ingen af omgangene var optimale. Det var ikke tilfredsstillende, siger Magnussen.

