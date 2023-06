Chokexitter på stribe: - Meget skuffende

MONTMELÓ (Ekstra Bladet): Kæmpe overraskelser og chokerende exit stod i kø i tidtagningen til Spaniens Grand Prix.

Charles Lerclerc kvalificerede sin Ferrari som nummer 19!

Kevin Magnussen fik en kindhest af sin teamkammerat og kvalificerede sig kun 17’er.

Det samme gjaldt Sergio Perez, som skuffede og kun kørte 11. bedste tid, hvilket sendte Nico Hülkenberg ind i top ti; han starter otter.

Som krydderi til showet præsterede Mercedes-kørerne at have kontakt på langsiden! Ikke med vilje, men der fløj karbon af bilerne, og George Russell kvalificerede sig kun 12’er.

Forholdene var svære og omskiftelige efter regn tidligere på dagen og enkelte dryp undervejs, hvilket udløste en af de mest blandede startgrids under tørre forhold i nyere tid.

Nico Hülkenberg var blændende i Barcelona fra anden træning og frem. Foto: Tariq Mikkel Khan

Kevin Magnussen var naturligvis meget skuffet over sin præstation. Fra sæsonstart har Nico Hülkenberg domineret ham under tidtagning.

Egentlig troede både danskeren og teamet, at han havde fundet sig til rette i bilen på den enkelte omgang.

Men efter to bedre tidtagninger i dansk favør i træk, var han igen milevidt fra Hülkenberg.

- Vi var ikke gode nok til at finde 'sweetspottet' i bilen og har været meget op og ned. En session ser det godt ud. Til den næste laver vi små ændringer, som vi ikke forventer er store, og så er jeg langt efter, sagde han til Ekstra Bladet efterfølgende.

- Det positive er, at Nico er superhurtig og viser potentialet, men det er meget skuffende, at jeg er ude som P17.

- Vi gik i forskellige retninger med setuppet, og det lader til, at vi ikke valgte den rigtige i vores side. Vi må bare lære af det og gøre det bedre søndag.

Der er igen noget at gruble for Kevin Magnussens side af Haas-garagen. Foto: Tariq Mikkel Khan

- En sæson var jeg meget bedre og den næste er han langt stærkere. Det lader bare til, at vinduet det gode arbejds-vindue for bilen er meget lille her, og vi missede det tydeligvis i tidtagningen, sagde Magnussen.

Kort efter kom en mindst lige så skuffet Charles Leclerc forbi mixed zone.

- Der var noget mærkeligt med bilen og formentlig noget mekanisk. Jeg tabte den næsten under det røde flag med 70 km/t., og der var intet varsel.

- Vi var bare ekstremt langsomme. Jeg var ikke engang overrasket, da de fortalte mig, at jeg var ude af Q1. Jeg var meget overrasket med følelsen, som var ufattelig, sagde Leclerc.

Til sammenligning var hans Ferrari-teamkammerat på andenpladsen. Spanierne glædede sig over det, men Lance Stroll spolerede den vilde fest for mentoren Fernando Alonso ved at slå ham for første gang i denne sæson.

Den helt store helt på disse kanter starter kun nier.

Forholdene var tricky, men til slicks hele tidtagningen igennem. Foto: Tariq Mikkel Khan

Lando Norris’ McLaren på tredjepladsen havde også kun de færreste spået på forhånd.

Kvalifikation er ret vigtig i Barcelona, hvor pole-position som oftest løber med sejren, og hvor overhalinger også er svære.

Men der er en del dækslid og adskillige pitstop, så noget kan ske.

Og pole-position?

Max Verstappen naturligvis. Så vanvittig var tidtagningen heller ikke ...

