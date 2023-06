Chokskifte: Henter veteran fra rival

MONTMELÓ (Ekstra Bladet): McLaren har været i konstant jagt på at blive et topteam igen, siden formen for alvor begyndte at dykke for ti år siden.

Seneste forsøg kom som noget af en overraskelse, da man henter en af Red Bulls top-ingeniører.

Chefingeniør Rob Marshall forlader efter en karensperiode øjeblikkets bedste Formel 1-team ved årets udgang for at blive en del af McLarens tekniske ledelse.

Teamet afskedigede efter sin skuffende sæsonstart den tekniske chef James Key.

Konceptchef David Sanchez tiltræder også 1. januar 2024 efter 11 år hos Ferrari, mens Peter Prodromou får ansvaret for aerodynamik.

Rob Marshall har været hos Red Bull i næsten to årtier. Foto: Crispin Thruston/Ritzau Scanpix

Rob Marshall har haft ledende roller hos Red Bull i næsten to årtier og var før det med til at vinde verdensmesterskaberne med Renault i 2005.

- Udnævnelsen af Rob er et af de fundamentale skridt og et naturligt match til at hjælpe teamet tilbage til at vinde, som vi har gjort tidligere, siger teamchef Andrea Stella.

- Vi får hjerne og omgangstid. Han er en stor ansættelse for os, siger McLarens Lando Norris.

Red Bulls øverste tekniske chef, designguruen Adrian Newey, skrev for nyligt en længere kontraktforlængelse, så han bliver!

Men teamets tekniske chefer er populære.

Neweys tidligere højre hånd Dan Fallows er således nu chef hos Aston Martin og en væsentlig del af teamets spring fra midterhold til topteam.

Designafdelingerne består af mange personer, men fordelen ved at hente cheferne er, at alle lyse idéer går gennem dem.

Efter sin skuffende sæsonstart er McLaren i bedring, og de stiler stadig mod at slutte konstruktør-VM som firer.

Teamet forventer, at deres store opgradering i Aserbajdsjan for alvor vil vise sit værd på en normal racerbane som Circuit de Barcelona-Catalunya denne weekend.

Der er endnu en større ændring klar først i juli.

- Planen er at blive mere konkurrencedygtige. Vi er færdig med en 'pakke', som skulle være klar mellem Østrig og Silverstone, og som skulle tage bilen til et mere konkurrencedygtigt niveau, siger Andrea Stella.

- Den fortsætter udviklingen af koncepter, som vi ser som succesfulde. Det bliver tydeligt anderledes i forhold til, hvad vi har i øjeblikket.

I Spanien er alle øjne rettede mod Ferrari, og hvad italienerens første store opgraderings-pakke er værd.

