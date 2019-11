Christian efter Formel 1-test: Kan godt blive forvirret

18-årige Christian Lundgaard fik onsdag igen en lille smag på motorsportens kongeklasse, da han på Jerez-banen i Sydspanien testede en tidligere Formel 1-racer fra Renault.

Den danske teenager tilbagelagde 465 kilometer, og det var en stor oplevelse at sidde bag de mange hestekræfter i raceren, selv om han også prøvede det i Budapest i midten af september.

Fysisk var det en kraftanstrengelse, og han blev udfordret på en god måde. Det siger han til TV3 Sport.

- Det har været interessant. Vejret var lidt anderledes i forhold til i Budapest. Jeg fik kørt en masse omgange, og jeg er lidt øm i kroppen, men det skal man jo være.

- Det er en anderledes følelse end at køre en Formel 3-bil på grund af downforce og power. Alle de ting, man skal huske på og ændre på, mens man kører, kan godt gøre én forvirret. Det er en erfaring, man skal have under huden, for så bliver det en del nemmere, siger han.

Christian Lundgaard er tilknyttet Renaults ungdomsakademi. Renault-direktør Cyril Abiteboul sagde i september, at holdet fra 2021-sæsonen vil have en Formel 1-kører med fortid på holdets akademi.

Holdet er derfor i gang med at sondere, hvem der skal satses på.

Selv om danskeren kørte i en tidligere Formel 1-racer, var det ikke 100 procent en kopi af det udstyr, som holdets Formel 1-kørere bruger.

- Det er desværre ikke de samme dæk, som man bruger til løbene, men det burde være nogen, der minder lidt om, siger Lundgaard.

Han kører til daglig i Formel 3-serien.

