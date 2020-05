Comeback-klar: Alonso spøger hos Renault

Man skal aldrig dømme Fernando Alonso ude. Allerede før rokaden, som sender Daniel Ricciardo fra Renault til McLaren og Carlos Sainz Jr. videre til Ferrari, var officiel, begyndte spekulationerne om et comeback til spanieren næste år.

Anledningen var et billede lagt på sociale medier onsdag af Renault, hvor Fernando Alonso fejrede sin andenplads for teamet i Frankrigs Grand Prix i 2004. Spanierens profil kvitterede, hvilket hurtigt blev tolket som om, at den snart 39-årige spanier meldte sig ind i kampen om at blive Daniel Ricciardos afløser.

Mange såkaldte eksperter peger på ham som et oplagt valg.

I Spanien betragtede man Alonsos farvel til McLaren før 2019-sæsonen som en pause og ikke et F1-farvel.

Som Spaniens pendant til Luna Christofi - Noemí de Miguel fra Moviestar - skriver på Twitter:

- Blinkene mellem Renault og Alonso. Du skal tage dem alvorligt. Fra flirt til forhold er der ikke langt.

Teamet fra Enstone er det faste holdepunkt i Fernando Alonsos karriere. Her vandt han sine to VM-titler, og her vendte han tilbage til, da det gik skævt hos McLaren første gang.

Imod et comeback tæller, at spanieren gjorde klart, at han kun var interesseret, hvis det var for et tophold. Intet tyder på, at Renault kan køre med om de sjove placeringer i 2021.

Først i 2022 - hvor Alonso fylder 41 år - er der en chance for at udfordre de forreste, når nye biler introduceres.

Renault har heller ikke råd til en løntung kører på et tidspunkt, hvor hele budgettet satses på teknisk udvikling.

De har som erklæret mål at sætte en kører fra eget akademi i bilen i 2021 eller 2022, og her topper danske Christian Lundgaard og kinesiske Guanyu Zhou kandidatlisten.

Selv hvis Alonso kan overtales til at drysse lidt stjernestøv over Renault i 2021, er det ikke nødvendigvis en dårlig udvikling for Lundgaards chancer.

Christian Lundgaard er fremtidens mand hos Renault. Såfremt han leverer i F2. Foto: Jan Sommer

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er det Renault, som har presset på for at få danskeren i F2 allerede i år, og det er teamchef Cyril Abiteboul, der senest i marts nævnte Lundgaard som potential F1-kører allerede i 2021.

Baglandet hælder mere til at give den kun 18-årige østjyde mere tid til at udvikle sig og samle erfaring, men siger naturligvis ikke nej til en Formel 1-chance, hvis den byder sig.

Et alternativ til Alonso er Sebastian Vettel, om end pilen peger mod pension for den firedobbelte verdensmester.

Tyskeren antydede endda i sit farvel, hvordan coronapandemien og tiden hjemme hos fruen og deres tre børn har fået ham til at se anderledes på livet.

Tilbagevenden til Red Bull er meget urealistisk. Som motorsportschef Dr. Helmuth Marko sagde til tysk Sky tidligere på året, hverken ønsker eller kan teamet betale to løntunge superstjerner.

Red Bull-teamchef Christian Horner siger desuden til britisk Sky, at det er ‘enormt usandsynligt’ ganske enkelt, fordi to alfahanner ved siden af hinanden ikke ville være befordrende.

Tyske drømme om at se Sebastian Vettel som teamkammerat med Lewis Hamilton hos Mercedes opfyldes næppe.

Følgende udtalelse fra teamchef Toto Wolff til nyhedsbureauet dpa skal læses som et høfligt nej tak:

- Sebastian er en stor kører, en stor personlighed og vil være en berigelse for et hvert Formel 1-team. Hvad angår fremtiden, er vi i udgangspunktet forpligtede og loyale over for vores nuværende Mercedes-kørere, men selvfølgelig kan vi ikke ignorere denne udvikling.

Hvad skal Mercedes-bossen ellers sige? Og hvorfor skulle han ønske at ændre noget på et hold, der har vundet begge VM-titler seks år i træk?

