Comeback til kæmpe-skandale: Kræver Hamiltons titel

Felipe Massa vil gå rettens vej for at blive kåret som Formel 1-verdensmester - for 2008-sæsonen!

ZANDVOORT (Ekstra Bladet): En Formel 1-skandale for 15 år siden er dukket op til overfladen igen.

Tidligere på ugen sendte advokater på vegne af den tidligere Ferrari-kører Felipe Massa en officiel skrivelse til FIA-præsident Mohammed Ben Sulayem og F1-topboss Stefano Domenicali.

Brasilianeren kræver retfærdighed for ‘Crashgate’-skandalen under Singapore Grand Prix og i sidste ende, at han bliver kåret som 2008-sæsonens verdensmester i stedet for Lewis Hamilton.

Massa tabte titlen det år med et enkelt point.

Han er klar til at gå rettens vej.

- Vi kommer til at kæmpe for at få titlen, siger han til det brasilianske medie GE.

- Jeg vil gøre det klart, at tingene ikke forløb fair.

Felipe Massa førte Singapore Grand Prix i 2008, da landsmanden Nelson Piquet på 14. omgang med vilje sendte sin Renault i væggen. Det udløste en safetycar, som gav sejren til teamkammeraten Fernando Alonso, som lige havde pittet forinden.

Takket være et dårligt pitstop kom Massa fra Singapore uden point.

Nelson Piquet Jr. kørte galt på det perfekte tidspunkt for teamkammeraten Fernando Alonso, som vandt løbet på bekostning af Felipe Massa. Foto: Lisa Hee/Ritzau Scanpix

Sagen udløste efterfølgende karantæne til blandt andre teamchefen Flavio Briatore. Foto: Wong Maye-E/Ritzau Scanpix

Lewis Hamilton vandt sin første VM-titel i 2008. Den blev først afgjort på sidste omgang af sidste løb. Foto: Paulo Whitaker/Ritzau Scanpix

Først undskyldte Piquet episoden og slog den hen som en fejl. Men efter at han midt i 2009 fik en fyreseddel fra Renault, afslørede han og faderen Nelson Piquet Sr., at der var tale om en teamordre, hvilket udløste karantæner til flere Renault-bosser.

Den nu pensionerede Massa søgte advokatbistand tidligere på året, efter den detroniserede Formel 1-zar Bernie Ecclestone i et interview med en tysk hjemmeside fortalte, at han og daværende FIA-præsident Max Mosley var klar over, at Piquets crash var med vilje, men besluttede ikke at undersøge sagen nærmere.

Annullér resultatet

Formel 1 havde dengang en regel, som dikterede, at resultatet ikke kunne ændres efter sæsonafslutningens prisuddeling.

- Jeg har intet imod Lewis Hamilton. Kampen handler om et løb, der var fikset, siger Massa.

- VM-titlen er min, og den blev taget fra os på grund af manipulation.

Den ideelle løsning for brasilianeren ville være, at man annullerede løbet, så det ikke indgår i mesterskabet.

En kommende retssag rører ikke den syvfoldige mester Lewis Hamilton.

- Jeg fokuserer ikke rigtig på, hvad der skete for 15 år siden, sagde briten før Hollands Grand Prix.