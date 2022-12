Corona aflyser F1-grandprix

For fjerde år i træk bliver Kinas Grand Prix i Shanghai ikke afviklet, meddeler Formel 1 fredag middag.

Landets skrappe håndtering af Covid-19 gør det umuligt at følge den oprindelige plan, lyder forklaringen.

- Formel 1 vurderer alternative muligheder til at erstatte pladsen i 2023-kalenderen og vil komme med en opdatering i behørig tid, skriver Formel 1 i en pressemeddelse.

Grandprixet var planlagt til at blive kørt 16. april som det fjerde løb i den rekordstore kalender med 24 afdelinger.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er tre scenarier i spil.

Et grandprix i Portugal på Portimão, hvor man også kørte i 2020 i den forkortede corona-sæson, hvis det er muligt at nå en kommerciel attraktiv aftale med den lokale promotor og regering.

Alternativt vil man forsøge at afvikle Aserbajdsjans Grand Prix en uge eller to tidligere. På den måde undgår man at køre i Baku 30. april og så i Miami, Florida, allerede weekenden efter.

I 2019 i Kina fejrede man F1-grandprix nummer 1000. Foto: Hoch Zwei/Ritzau Scanpix

Arrangørerne i Baku er umiddelbart ikke så lune på den idé. De er i forvejen trætte af, at Formel 1 har rykket deres grandprix tidligere end deres normale placering i juni, når de betaler et af sportens største gebyrer for et løb.

Sidste mulighed er en ekstraordinær lang pause fra Australiens Grand Prix 2. april til gaderacet ved det kaspiske hav sidste søndag i april.

