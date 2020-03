Corona-frygt rammer nyt Formel 1-løb

Husk, at du kan se 2. division eksklusivt hos Ekstra Bladet. Få adgang her

Kevin Magnussen, Lewis Hamilton og resten af Formel 1-feltet skal køre for tomme tribuner, når motorsportens kongeklasse 22. marts kommer forbi Bahrain.

Formel 1-sæsonens andet grandprix vil således blive afholdt uden tilskuere på grund af frygt for spredning af coronavirus.

Det skriver Bahrain International Circuit, hvor løbet skal køres, på Facebook.

Heller ikke Formel 1 går fri for coronavirussens konsekvenser. Foto: HAMAD I MOHAMME/Ritzau Scanpix

- Efter konsultation med vores internationale partnere og kongerigets nationale sundhedsmyndighed har Bahrain besluttet at holde dette års grandprix kun for deltagerne, lyder det.

- Vi ved, at mange vil blive skuffet over denne udmelding, især dem der planlægger at rejse til dette løb, der er blevet en hjørnesten i den internationale Formel 1-kalender, men sikkerhed forbliver vores største prioritet.

Løbet vil stadig blive tv-transmitteret.

Bahrains grandprix er det andet i løb i årets Formel 1-sæson, der er blevet påvirket af udbruddet af coronavirus.

Det kinesiske grandprix i Shanghai, der skulle have været kørt 19. april, blev i starten af februar aflyst. Der er endnu ikke fundet en ny dato.

Årets første grandprix køres næste weekend i australske Melbourne.

Se også: Ferrari i F1-ballade: Derfor slap de for straf

Ballade i Formel 1 - protester over Ferrari

Se også: F1-sending på plads: Her kan du se det til 2024