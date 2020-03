Coronafrygten hviler over F1: - Som om vi er i en film

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Som optakt til sæsonpremieren i Formel 1 har Kevin Magnussen i en uges tid vandret i Queenslands regnskove og dykket på Great Barrier Reef.

Telefonen har været meget offline, så først da Formel 1-køreren ramte Melbourne, blev han for alvor opdateret på den alvorlige situation i både Europa og Danmark.

Indtil videre kører Australiens Grand Prix videre som planlagt, mens de lokale sundhedsmyndigheder afventer resultat af testresultater fra blandt andre fire forkølede Haas-ansatte.

Uvisheden hviler over Formel 1-paddocken, mens der bliver stillet spørgsmål ved, om der overhovedet bør køres racerløb.

- Jeg er ingen ekspert, og jeg ved virkelig ikke, hvor stort problemet er. Men jeg kan se effekten af, hvad der sker foran mig. Det er virkelig mærkeligt, og som om vi er i en film, siger Kevin Magnussen fra en ‘sikker’ position halvanden meter fra blandt andre Ekstra Bladet.

Som til de fleste interview denne torsdag er der en sikkerhedsafstand til medierne, ligesom autografsessioner med fans aflyst.

- Alle er lidt nervøse. De ting, der sker i Italien, Danmark og andre steder i verden, er virkelig vildt, fortsætter han.

Australiens regering og sundhedsmyndigheder bestemmer, hvorvidt grandprixet gennemføres. Over 300.000 tilskuere ventes gennem Albert Park fra torsdag til søndag, men så sent som torsdag konstaterede den ansvarlige sundhedsmyndighed i delstaten Victoria, at man ikke har beviser for samme coronaproblem som i resten af verden.

Meget fokus er på Haas, fordi de har fire teammedlemmer i frivillig isolation, mens de afventer testresultater. Foto: WILLIAM WEST/AFP/Ritzau Scanpix

Situationen bliver taget op til revision, når testresultaterne fra fem medlemmer af F1-paddocken foreligger. P.t. er de i isolation.

- Hvis teamet er her, og vi er klar, så kører jeg racerløb. Som jeg siger, er jeg ikke ekspert, og jeg kan ikke fordrage, når folk tror, de er eksperter. Jeg synes, det er et stort problem, når folk tror, de ved alt. Jeg prøver bare at gøre min sikkerhedsforanstaltninger, vaske mine hænder og passe bedst muligt på min personlige hygiejne. Andet kan jeg ikke personligt gøre, siger Magnussen.

Resten overlader han til kørernes organisation GPDA og sin arbejdsgiver.

- Jeg er tilfreds med de sikkerhedsforanstaltninger, som er gjort. Jeg er glad for, at vi har GDPA, og jeg stoler på, at de rigtige beslutninger bliver truffet.

- Jeg er ikke bange, men det er en meget mærkelig situation, og sådan tror jeg, vi alle har det, siger den danske racerkører.

Situationen udvikler sig time for time, og indtil videre er kun Kinas Grand Prix i april officielt udskudt. I skrivende stund skal Bahrains Grand Prix om en uge fortsat afvikles, men uden tilskuere.

- Vi skal gøre, hvad vi kan for at beskytte os selv og offentligheden. Vi har et ansvar. Hvad end, der er nødvendigt, skal gøres. Det bliver interessant at se, hvad det ender med, siger Magnussen.

Torsdag morgen gik yderligere to Haas-medarbejdere i frivillig isoloation - læs mere her og de australske myndigheders standpunkt.

