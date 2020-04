'Coronakrise giver unik mulighed'

Selv om flere teams er lukningstruede, ser præsidenten for det internationale motorsportsforbund, FIA, coronakrisen som en mulighed for at fremtidssikre Formel 1

Corona-krisen koster måske livet for et eller flere Formel 1-teams, og pandemien kan i allerværste tilfælde betyde livet for sporten, som vi kender den i dag.

Det erkender præsidenten for det internationale motorsportsforbund, FIA, Jean Todt, i et interview med tyske Auto-Motor-und-Sport.

Men samtidig understreger den tidligere Ferrari-teamchef, at krisen også giver en kærkommen mulighed for at gøre Formel 1 mere bæredygtig og fremtidsklar.

- Vi indser nu for første gang, hvor sårbare vi er. Hidtil har vi siddet i vores gyldne bur og for ofte overset, hvad der sker i verden. Men det er også tid til at indse, at vi har en unik mulighed for ændre ting, som er løbet løbsk, siger han.

Sportens treenighed - FIA, ejerne Liberty Media og holdene - er enige om at sænke budgetloftet, som indføres næste år fra 175 millioner dollar til 150 millioner.

Ifølge FIA-præsidenten er det stadig i den høje ende.

- Med alle undtagelserne (blandt andet kørerlønninger og marketing) vil de store teams stadig bruge over 300 millioner før motorudvikling. Det er forrykt, mener Todt.

Tiden er dog heller ikke til at vaske tavlen helt rent og lave en slags glorificeret Formel 2 med masser af standarddele og et budgetloft på eksempelvis 50 millioner dollar uden nogen former for undtagelser.

- Som Formel 1 er struktureret i øjeblikket, er en ny start ikke mulig. Vi ville miste for mange hold, inklusive de store, siger FIA-præsidenten.

Hverken Jean Todt (t.v.), præsident for FIA, eller Chase Carey (t.h.), Liberty Medias F1-chef, kan endnu sige, hvornår en F1-sæson kan begynde. Det afhænger i den grad af, hvornår det bliver muligt at rejse rundt i verden igen. Foto: Ronald Zak/AP/Ritzau Scanpix

Kompromisset, som søges, er at høvle endnu mere af budgetloftet til 130 millioner dollar årligt stadig med visse undtagelser, eller alternativt 140 millioner næste år, som sænkes til 130 millioner i 2022 og 120 millioner i 2023.

Dybest set er alle hold foruden Ferrari, Red Bull og til dels Mercedes for at sænke budgetloftet yderligere.

Uanset hvad parterne bliver enige om, kan det kræve yderligere justering, hvis ikke alle ti teams overlever til næste år. Eksempelvis går Gene Haas med overvejelser om at trække sit team.

- Det kan vi ikke udelukke, men jeg håber, at vi ikke kommer i denne situation. I så fald må vi stille grundlæggende spørgsmål med Liberty Media som: Hvordan skal Formel 1 se ud i fremtiden? I det værste scenarie vil Formel 1, som vi kender sporten i dag, ikke længere være mulig, siger Todt.

Oven på den franske præsident Emmanuel Macrons udmeldinger om, at Tour de France ikke kan køres i juli, er det meget svært at se, hvordan Frankrigs Grand Prix skal kunne afvikles i junis sidste weekend; selv hvis det køres uden tilskuere. De efterfølgende løb i Østrig og Storbritannien er også yderst tvivlsomme og forventes udsat snarest.

FIA ved derfor ikke, hvornår de sammen med Liberty Media kan offentliggøre en ny revideret kalender.

- Der er to parametre. For det første logistik og kontrakter med løbsarrangørerne. Dernæst skal vi have lov til at låse vores restaurant op. Og vi er nødt til at sikre, at vores kunder derefter kan komme ind i restauranten. Det afgør genstarten, siger Todt.

