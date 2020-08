Crash: - Åh, Magnussen bremsede

Oven på den for Haas overraskende gode fredag, tydede lørdagens tredje og sidste træning på, at meget af farten i Romain Grosjeans bil er forduftet.

Franskmanden var 13. hurtigst med Kevin Magnussen to tiendedele af et sekund efter ham, hvilket ligner endnu en kamp for at komme ud af Q1.

I sessionens sidste minutter var der imidlertid drama, da Esteban Ocon smadrede sin Renault.

- Åh, Magnussen bremsede.

- Jeg lod Magnussen komme forbi, fordi han var på en hurtig omgang, og han de-accelererede, lød den umiddelbare reaktion fra Ocon over radioen.

Situationen så bizar ud.

Kevin Magnussen kører langsomt, da Esteban Ocon nærmer sig sammen med en endnu hurtigere Williams bagved.

Danskeren trækker til siden, men Renaults franskmanden følger ham nærmest synkront. Da Ocon bremser for at undgå kontakt, kører han galt.

Begge blev kaldt til stewards efterfølgende.

- Men der kommer ikke til at ske noget, for det var ikke Magnussens skyld, lød vurderingen fra den tidligere verdensmester Nico Rosberg på Sky F1.

- Han forlader racinglinjen, hvilket er det rigtige.

I stedet mente den britiske station, at det var et hændeligt uheld, og at Ocon måske var lidt uopmærksom nok.

- Bare dårlig timing. Magnussen prøver at fjerne sig, sagde ekspertkommentatoren Karun Chandhok.

De tidligere racerkører ville i stedet ønske, at man indførte en regel om, hvor langsomt man må køre, for de store fartforskelle på omgangene er et problem, som ofte udløser farlige situationer.

Her spiller de sarte Pirelli-dæk en stor rolle, for der køres ekstremt langsomt for at køle dem ned og gøre dem klar til endnu et hurtigt forsøg.

