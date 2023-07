Crash i fødselsdagsgave

FRANCORCHAMPS (Ekstra Bladet): Formel 1 har et problem, når det regner, hvilket sprintløbet til Belgiens Grand Prix understregede.

En overraskelse lurede for en stund, da Oscar Piastri (McLaren) førte, men Max Verstappen (Red Bull) slår ingen i øjeblikket.

Hollænderen slog hurtigt igen og henviste den unge australier til andenpladsen. Pierre Gasly (Alpine) rundede sprint-podiet af.

Erfarne Fernando Alonso (Aston Martin) fejrede lørdag sin 42 års fødselsdag med et crash og udgik som den første, da han mistede kontrollen over bilen på en kerb.

Nico Hülkenberg var involveret i den situation:

- Han nød godt af min beskidte luft. Han skubbede mig ret aggressivt af i sving to, og jeg tror, at karma ramte ham.

Sergio Pérez (Red Bull) udgik også efter at have raslet ned gennem feltet.

To kraftige regnskyl over Spa-Francorchamps udsatte starten.

Annonce:

Feltet tilbragte så en en tredjedel af løbet bag safetycar. Alle på regndæk, der sender så meget spray i luften, at kørerne ikke kan se noget.

Men lige så snart løbet blev givet frit, pittede halvdelen for at komme på intermediates. En omgang pittede resten.

For i virkelighedens verden er regndækket værdiløst at køre race på.

Fernando Alonso lavede en sjælden fejl - og endda på sin fødselsdag. Foto: John Thys/Ritzau Scanpix

Haas smed allerede mulighederne for at lave et resultat med en meget mærkelig strategi under tidtagningen tidligere på dagen.

Nico Hülkenberg overhalede sin danske teamkammerat ved at pitte en omgang tidligere.

Kevin Magnussen vandt positionen tilbage ude på bane, så danskeren sluttede 14’er og Hülkenberg 17’er.

- Godt kørt med den bil. Som du ved, er den ikke speciel, sagde Magnussens ingeniør efter ternet flag.