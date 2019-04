Crashfesten udeblev: Kevin chanceløs

BAKU (Ekstra Bladet): Som Kimi Räikkönen konstaterede i 2016 efter det første grandprix i Bakus gader, ser man her forskellen på Formel 1-kørere og de næstbedste. Det samme gjorde sig gældende i 2019-udgaven.

Hvor begge F2-løb var en stor crashfest med smadrede racere og safetycars, viste Formel 1-feltet deres færdigheder og disciplin.

Valtteri Bottas vandt et begivenhedsløst race foran Lewis Hamilton og fører nu VM-stillingen.

Oprejsning til finnen, som lå til sejr her i fjor, da han blev ramt af en punktering.

Efter sit dumme crash under tidtagningen lykkedes det Charles Leclerc at køre sig frem på femtepladsen. Han førte undervejs på en modsat dækstrategi, og de vil have noget at tale om hos Ferrari bagefter, da pitvæggen lod ham blive så længe ude på gamle dæk for at forsvare Sebastian Vettels tredjeplads, at han ingen chance fik for at angribe.

Hos Haas blev det en meget lang dag på kontoret for begge kørere, som ikke havde det store at skyde med. Kevin Magnussen blev nummer 13, og Romain Grosjean udgik til sidst.

- Hårdt race. Vi kan bare ikke holde dækkene i live til dig. Det arbejder vi på, sagde danskerens løbsingeniør over radioen efter ternet flag.

I de seneste udgaver i Aserbajdsjan har sammenstød mellem teamkammerater hos Force India og Red Bull skabt svært underholdende actionbrag.

En bybane som denne understreger, hvor dygtige disse kørere er. Enhver som påstår, at bare en af disse 20 kørere er helt væk, burde tage en tur til løb som i Aserbajdsjan, Monaco og Singapore for at se i virkeligheden, med hvilken præcision de kører.

Men ingen store uheld i denne udgave, hvilket betød et temmelig søvndyssende race. Det blev kun til en virtual safetycar sidst i løbet, da Pierre Gaslys Red Bull ikke ville mere.

Andre dramaer?

Romain Grosjean forbremsede sig en enkelt gang på temmelig brugte dæk.

Og kvalerne fortsatte for Daniel Ricciardo og Renault fortsatte. Australieren kørte lidt klodset af, hvilket gik ud over Daniil Kvyat. Selv om begge måtte udgå lidt senere, kom de tilbage på banen ved egen hjælp.

Haas havde splittet deres strategi, så Kevin Magnussen startede på soft og Romain Grosjean på medium. Lige lidt hjalp det, selv om fraværet af en tidlig safetycar kunne have hjulpet satset med at starte på det hårdere medium.

Teamet vidste på forhånd, at denne bane er det værst tænkelige scenarie for de problemer, de har med at holde temperaturerne i dækkene. Miraklerne udeblev, så Haas-duoen var chanceløs.

Se også: Ny Haas-kollega til Kevin

Se også: Red Bull eller Mercedes lyver

Se også: Afslører Schumachers hemmelige plan

Baku-specialisten Sergio Perez blev ‘best of the rest’, og McLaren viste overraskende styrke.

Fra starten af sæsonen forventede alle, at Renault og Haas skulle kæmpe om at toppe midterfeltet, men begge teams havde store problemer.

For Kevin Magnussen og co. kan Spaniens Grand Prix ikke komme hurtigt nok. De var hurtige her under vintertest - uden dækproblemerne - og forventer at være det igen.

Frie rammer hos Haas: - Så længe de ikke gør noget dumt

Fem år efter Kevins drømmedebut: 12 er forsvundet - en er gået bort