Dansk F1-håb fik hemmelig test

Den danske F3-kører Christian Lundgaard fik torsdag den første smagsprøve på, hvad han håber bliver hverdag inden for en overskuelig årrække. På Hungaroring uden for Budapest fik han lov til at tilbringe en dag på rattet af en fuldvoksen Formel 1-racer.

De 449 kilometer fordelt på både kvalifikations- og løbssimulation var arrangeret af Renaults talentakademi.

Siden juni har de ambitiøse franskmænd på fem forskellige europæiske baner givet sine medlemmer af akademiet træning i den to år gamle RS17-model.

Nu var det endelig Lundgaards tur.

Test i 2019-bilen er kun tilladt i begrænset omgang, så dette er det tætteste, talenterne kan komme på den ægte vare, før de er klar til fredagstræning eller en rigtig testdag.

Men med V6-hybridmotor liggende bagi og en aerodynamik, der minder om den aktuelle generation, er følelsen meget tættere på virkeligheden, end da Lundgaard tidligere på året kørte opvisning i en F1-racer fra 2012.

Østjyden, som lige er fyldt 18, og nu er udstyret med kørekort til gadebiler, er normalt ikke sådan at imponere, men det var han efter denne dag.

- Wauw. Bare wauw. Jeg ved ikke, hvordan jeg ellers skal beskrive det. Det er jo en drengedrøm, der er gået i opfyldelse. Det er jo det, jeg har drømt om, siden jeg startede med at køre gokart. Og nu har jeg sgu prøvet det, siger han i en pressemeddelelse.

- Jeg havde selvfølgelig forventet mig noget vildt, men det var meget vildere, end jeg havde forestillet mig. Der er så meget power, bremserne er vilde, og downforce er ekstrem. Det overgår alle forventninger. Selv når den laver hjulspin, accelererer den hurtigere end min Formel 3-racer.

Der var fart over feltet, da Christian Lundberg fik testet 449 kilometer i en Formel 1-racer. Foto: Jan Kaiser

Lundgaards teamkammerat fra ART Grand Prix Max Fewtrell og Renaults kinesiske kører fra F2 Guanyu Zhou er blandt andre medlemmer af akademiet, som tidligere i år har fået en test.

Med sit setup viser Renault, at de mener det alvorligt, når planen er at have en kører af egen avl klar til at hoppe i den gule F1-racer fra 2021.

Banen var lejet og lukket af for offentligheden med 27 mand plus to racere klar.

Udover sin træning og simulatorpligter er næste opgave for Christian Lundgaard sæsonfinalen i Formel 3 i Rusland om en uge. Han ligger nummer fem i det samlede mesterskab med en podieplacering inden for rækkevidde, hvis alt falder i hak.

Alligevel er Renault så overbevist om danskerens kvaliteter, at de formentlig forfremmer ham til F2 oven på en svingende sæson, hvor det normalt så sejrsvante ART Grand Prix har været lidt ved siden af sig selv. Beslutningen træffes endeligt, når F3 er overstået.

