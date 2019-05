Dansk F1-håb i kæmpe drama: Frataget sejren

BARCELONA (Ekstra Bladet): For 25 år siden slog den yderst lovende Jan Magnussen selve Ayrton Sennas rekord i britisk Formel 3, hvilket banede vejen til en Formel 1-kontrakt.

I år er det nye F3 den serie, hvor alle forventer, at den næste F1-stjerne skal findes.

På den helt store scene gav 17-årige Christian Lundgaard lørdag formiddag en smagsprøve på det talent, som Renault forventer er stort nok til, at han inden for et par år er klar til motorsportens kongeklasse.

Danskeren kørte først over stregen i det første F3-race, som afvikles sideløbende med det spanske F1-grandprix i Barcelona, og scorede de ekstra to point for hurtigste omgang.

Men som han fejrede drømmedebuten, henviste dommerne ham til andenpladsen. En række kørere fik tidsstraffe i forbindelse med en virtuel safetycar, og danskeren var blandt dem.

- Jeg vidste det mere eller mindre med det samme. Den virtuelle safetycar begyndte på mit instrumentbræt, før man kunne se det på lystavlerne på banen, så jeg blev ved med at køre. Så det er nok der, hvor det skete, forklarede han efterfølgende.

Kørerne havde dog på forhånd fået at vide, at de ville se en eventuel safetycar samtidigt på både display og signaltavlerne på banen. Hvorfor både Renaults talentchef og ART Grand Prix’ medejer, Alfa Romeo-teamchef Frederic Vasseur var rasende efterfølgende, og teamet forsøger at få dommerne til at omstøde dommen.

Med en superstart tog Lundgaard føringen foran sine rivaler fra Prema. Foto: Jan Sommer

Surt show efter hvad der ellers var et drømmeløb. Fra sin startposition som toer strøg han i sin ART Grand Prix-racer fra linjen forbi Robert Shwartzman og lukkede samtidig af for russerens kollega både hos Prema Racing og Ferraris talentprogram, Marcus Armstrong.

Helt upåvirket af det store forventningspres med topchefer fra Renault på startgridden til at ønske held og lykke, leverede Lundgaard et fornemt race.

Bilerne i F3 er helt nye, alle 30 kørere racer i samme type, men alligevel frygtede man i den danske lejr, at Prema i løbstrim ville være marginaler hurtigere.

Men det så nu ikke sådan ud, som Lundgaard stille og roligt trak i spidsen. Alligevel løb Shwartzman med sejren grundet de fem sekunders straf.

- Det er svært at være skuffet, selv om jeg kom over målstregen som etter og ender toer. Vi leverede arbejdet og hvad der skulle til for at vinde, men står som toer. Det kan ske, siger Lundgaard.

Teamkammeraterne fra ART Grand Prix, David Beckmann og Max Fewtrell, havde også et godt løb og kørte sig frem til fjerde- og femtepladsen.

Søndag formiddag klokken 10.15 køres andet løb. Et såkaldt sprintløb med omvendt grid således, at de otte første fra dette løb starter i omvendt rækkefølge.

Der er store forventninger til Lundgaard, og han lever op til dem. Foto: Jan Sommer

Det nye F3 Til 2019-sæsonen er GP3 og europæisk Formel 3 slået sammen til F3, der afvikles som support til otte F1-grandprixer. Lørdag formiddag køres hovedløbet (flest point i spil) og søndag formiddag et sprintløb (færre point), hvor de otte første fra hovedløbet starter i omvendt rækkefølge. Bilen er ny og designet af Dallara. Motoren er på 3,4 liter, yder 380 hk med en topfart på 300 km/t. Ti teams stiller med 30 biler. Løbene transmitteres på TV3 Sport.

F1-feltet har ramt Barcelona. Jason Watt og Jonas Hüttel gennemgår banen. Producer: Martin Lorentsen

