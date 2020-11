Dansk F1-håb sikrer storsponsor

Christian Lundgaard kunne lørdag præsentere en storsponsor, som giver ny næring til drømmen om at nå Formel 1.

Renaults danske akademikører indgår samarbejde med arbejdstøjsvirksomheden Mascot Workwear.

- Motorsport er en stor udstillingsplatform, og jeg vil glæde mig til at være med til at udvide kendskabet til deres brand. Mascot kan hjælpe mig på vejen mod mit mål Formel 1, og jeg kan give dem eksponering og opmærksomhed, siger Christian Lundgaard i en pressemeddelelse.

Der er ikke tale om en sponsor på niveau med, hvad Bestseller-milliardær Anders Holch Povlsen har postet i Kevin Magnussens karriere. Men ikke desto mindre et samarbejde som ifølge Ekstra Bladets oplysninger kan række videre end juniorkategorier og ind i Formel 1.

- Christian er et lysende talent med en professionel indstilling og en høj arbejdsmoral. Udover at det matcher vores værdier, er det profilen for en person, der kan nå langt i jagten på sin drøm, siger Michael Grosbøl, administrerende direktør for Mascot.

- Hvis vi kan være med til at bane vejen for Christians drøm og en ny æra i dansk motorsport, vil det være os en ære.

Samarbejdet med Mascot er en ren sponsoraftale. I kulissen har Lundgaard stadig den tidligere Daloon-ejer og Easyfood-investor Hemming Van samt Kaj Andersen - dansk forretningsmand og investor bosat i Singapore - som oprindelige investorer med en andel i den fremtidige racerforretning Christian Lundgaard.

De har været med siden 2019-sæsonen, hvor østjyden rykkede fra Formel Renault Eurocup til F3.

Mascot er på ART Grand Prix-raceren fra Bahrain. Teamet vil også benytte deres arbejdstøj. Foto: Lundgaard Racing

Sidste weekend i november og første weekend i december kører Lundgaard sæsonens sidste løb i F2 på Bahrain International Circuit.

Allerede her vil Mascot være at finde på ART Grand Prix-raceren med nummer tre.

Danskeren indtager fjerdepladsen i mesterskabet, hvor Mick Schumacher er stukket lidt af i front, om end tyskeren ikke har råd til en off-weekend.

Lundgaard er to point fra Yuki Tsunoda på tredjepladsen og hæderen som årets bedste rookie.

Med mindre danskeren mod forventning indhenter Schumacher og snupper mesterskabet er det planen, at han fortsætter i F2 næste i 2021 for ART Grand Prix.

Sikrer han et topresultat der, vil han være i spil til Renault-sædet ved siden af Fernando Alonso i 2022.

