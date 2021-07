Dansk F1-håb til eksamen: Altafgørende weekend

Christian Lundgaards skæbnesæson kan koges ned til denne skæbneweekend, hvor danskeren skal stemple ind i F2-mesterskabet for at holde liv i sit F1-håb

SILVERSTONE (Ekstra Bladet): - Jeg skal bare overraske ...

Christian Lundgaard siger det med et smil og egentlig handler denne weekend foran et udsolgt publikum på 140.000 mennesker i det midtengelske om at levere, hvad både det danske medlem af Alpines F1-akademi og ART Grand Prix-teamet har gjort så mange gange før.

Uden svinkeærinder, tekniske problemer eller uheld.

Men faktum er, at weekendens tre løb bliver altafgørende for Lundgaards ambitioner om en fremtid i Formel 1-paddocken.

Der skal sættes store point ind på den slunkne konto.

Storbritanniens Grand Prix markerer halvvejen på en bizar sammensat F2-sæson, som består af løb i klumper og meget lange pauser undervejs fra marts til december.

Anden halvdel afvikles to weekender i september og så kort før jul.

Så allerede nu venter en evaluering, som bestemmer, hvem der overlever i udskilningsløbet mod toppen.

- Sochi og Monza ligger på samme tidspunkt i kalenderen som normalt (i september). Problemet er, at normalt ville der før Monza og Sochi have været mange flere løb, siger Mia Sharizman, talentchef for Alpine F1, til Ekstra Bladet.

Christian Lundgaard var flyvende i fjor på Silverstone, hvor det blev til to andenpladser og en fjerdeplads henover to løbsweekender. Foto: Getty Images/Lundgaard Racing Press

- For både kørere og teams bliver beslutninger til næste år truffet efter Silverstone op til omkring Monza- og Sochi-perioden. Så det gælder om at levere nu. Silverstone bliver en afgørende løbsweekend for alle på gridden, siger han.

Selv om Christian Lundgaard kun har scoret 18 point eller 60 færre, end Alpine-rivalen Guanyu Zhou, som fører F2-mesterskabet, tror han stadig på sin mesterskabschance.

- Alt er realistisk. Vi ved, hvad der kan lade sig gøre, vi skal bare have til at fungere. Når vi først får det, har jeg ingen tvivl, siger danskeren til Ekstra Bladet.

- Når vi rammer, er jeg heller ikke i tvivl om, hvilken vej det går. Spørgsmålet er bare, hvornår vi rammer den. Det bliver denne weekend, konstaterer han.

Formatet med tre løb i hver afdeling muliggør store rokeringer.

Tag Red Bull-junioren Jüri Vips, som scorede 41 point i Baku uden at være på pole-position, hvilket rykkede ham seks placeringer frem i mesterskabet til fjerdepladsen, hvor han nu regnes som endnu en titelkandidat.

Hos Lundgaards ART Grand Prix har man brugt pausen på at kigge indad, for det normalt sejrsvante franske team har haft flere problemer end normalt med både teknikken og strategi.

- Vi har vendt alle brikker og ikke kun set på, hvad der skal gøres bedre, men hvad vi har gjort forkert. Det er nok den største forskel, siger Lundgaard.

Eksempelvis ville danskeren have vundet hovedløbet i Bahrain, hvis teamet havde valgt den modsatte strategi. I Monaco var det blevet til mindst et podie, såfremt møtrikkerne på differentialet havde været skruet ordentligt på.

Også teamkammeraten Théo Pourchaire er udgået med tekniske problemer.

- Man kan få alt simpelt til at lyde indviklet, men det er meget simpelt. Vi ved, at vi har farten. Det fik bevist sidste år og i starten af året, og der har været små glimt af de henover de to bybane-løb. Nu er vi tilbage på en permanent racerbane og skal have det meste ud af det. Vi skal bare have alle brikker i puslespillet til at hænge sammen, siger danskeren.

I praksis blev chancen for hurtig forfremmelse til Alpines F1-hold frataget alle akademi-kørerne, da man gav Esteban Ocon en flerårig kontraktforlængelse, idet Fernando Alonso i den anden side af garagen allerede er på en langtidskontrakt.

Franskmandens resultater dykkede, efter underskriften blev sat på den nye kontrakt, og teamet giver ham på Silverstone en helt ny monocoque for at sikre, at det ikke er den, som er problemet.

