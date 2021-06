Dansk håb forbigået: Rival får F1-debut

Siden Christian Lundgaard rykkede fra gokart til formel-biler og blev indlemmet i Renaults nystartede talentakademi har han været yndlingen hos teamets ledelse.

Men den 19-årige dansker bliver forbigået, når Alpine-Renault fredag under Østrigs Grand Prix på Red Bull Ring for første gang giver et af sine talenter chancen til en førstetræning.

Det bliver i stedet 22-årige Guanyu Zhou, som får lov til at låne Fernando Alonsos bil i en time.

- Kinesere i Formel 1 har der ikke været mange af. Så at sidde bag rattet i en Formel 1-racer i en løbsweekend bliver et stolt øjeblik, siger han.

Raceteamets øverste chef, Laurent Rossi, har fra sin tid i MotoGP vist sin vilje til at satse på talenter.

- For unge kørere er det en stor udfordring at komme ind i Formel 1, og vi er stolte af at støtte nye talenter på vejen. Som testkører har Guanyu deltaget i test- og simulator-sessioner, så deltagelse i en fri træning er både logisk og vigtigt skridt mod en af akademiets lysende stjerner, siger han.

Fordi Guanyu Zhou er i sit tredje år i Formel 2, kommer han ikke videre på talent alene. Men han har fordelen af at være kineser ... Foto: Alpine F1

Sportsligt har Guanyu Zhou fået en overraskende god start på sin Formel 2-sæson.

I Bahrain til sæsonpremieren var han 0,003 sekunder hurtigere end Christian Lundgaard i kampen om pole-position og kørte en overbevisende weekend.

Det har knebet lidt mere til gadeløbene i Monaco og Aserbajdsjan, men her han haft heldet med F2’s nye format, så halvlangsomme kvalifikationer er vendt til resultater i sprintløbene med omvendt grid.

Fordi kineseren ikke har præsteret det store i juniorkategorierne og er i sit tredje år i Formel 2, bliver han ikke valgt af et Formel 1-team udelukkende på grund af evnerne bag rattet.

Til gengæld bliver de svært lystige med tanke på at ansætte en kineser, der både har en velstående familie, store sponsorer og knap halvanden milliard potentielle fans og bilkøbere i ryggen.

Akademiet har allerede nydt godt af de kinesiske yuan, som har betalt for mange af de test i den to år gamle F1-racer, som talenterne har kørt.

Guanyu Zhou kørte også den officielle ‘young driver’ test i december i Abu Dhabi sammen med Fernando Alonso. Han blev ifølge Ekstra Bladets oplysninger valgt, fordi der blev betalt ved kasse et.

Kineseren får en eller anden rolle i Formel 1 næste år. Måske som tredjekører hos Alpine, men Williams er også en mulighed ikke mindst, hvis George Russell bliver forfremmet til Mercedes.

Christian Lundgaards sæsonstart er gået alt andet end som planlagt. Foto: Joan Codina/Fotoformulak.com

Hvad betyder det for Christian Lundgaards Formel 1-chancer?

Først og fremmest skal den talentfulde østjyde have kickstartet sin slumrende F2-sæson med store weekender i juli på Silverstone og i september på Monza.

Ellers er der ingen chancer.

Esteban Ocon har lige skrevet under på en treårig kontrakt med Alpine, mens Fernando Alonso efter en langsom start på sit comeback er ved at finde tilbage til sit gamle jeg.

Lundgaard indledte sæsonen på pole-position blandt Alpine-talenterne. Hans stjerne er imidlertid falmende efter en vaklende sæsonstart, hvor tekniske problemer, uheld og tvivlsomme taktiske beslutninger har kostet dyrt.

Den helt store rival hos Alpine er australske Oscar Piastri, som p.t. ligger toer i mesterskabet. Talentet hos køreren, der har den tidligere Red Bull-stjerne Mark Webber som manager, er på niveau med Lundgaards.

Kampen står først og fremmest mellem dem om Alpine-teamets gunst på sigt. Får Christian Lundgaard ikke overhalet Piastri i denne sæson, er duellen endegyldigt tabt.

Der resterer fem afdelinger af 15 løb i F2-sæsonen.