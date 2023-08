Dansk influencer dater Formel 1-stjerne

Hvad har den tyske Formel 1-stjerne Mick Schumacher og den danske landsholdsangriber Jonas Wind til fælles?

Den danske influencer og model Laila Hasanovic.

Hasanovic er Winds ekskæreste, og nu har den tyske racerkører så godt som bekræftet, at han har gaflet Wolfsburg-angriberens eks og nu danner par med den danske influencer og model.

Det kan mere eller mindre forstås på den 24-årige racerkørers seneste Instagram-opslag, der afbilder Mick siddende i bar mave på rælingen af en båd med Laila Hasanovic. Ved at dykke nærmere ned i opslaget er det så godt som muligt at konkludere, at de to har et kærlighedsforhold til hinanden.

Opslagsteksten er blot et hjerte, og Laila har ligeledes kommenteret en forelsket emoji på opslaget.

Laila Hasanovic har en massiv følgerskare på 167.000 følgere, men det er intet imod Schumachers 3,5 millioner følgere.

Mick Schumacher er tidligere holdkammerat med danske Kevin Magnussen, men forud for sæsonen blev Michael Schumachers efterfølger, Mick, vraget til fordel for Magnussens rival, en anden Formel 1-tysker, Nico Hülkenberg.

Den 24-årige Mick Schumacher fik efterfølgende ikke tilbudt et sæde hos noget Formel 1-hold, men i stedet er han nu reserve- og testkører for sin fars tidligere hold, Mercedes.