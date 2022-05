Dansk sponsor rykker til Haas

Bankapp'en Lunar bliver sponsor for Haas-teamet og Kevin Magnussen

Når der denne weekend for første gang køres Formel 1 i Miami, bliver det med den danske bank Lunars logo på begge Haas-racere og Kevin Magnussens kørerdragt.

Siden Haas-teamet under test viste sig konkurrencedygtige igen, har der været stor sponsorinteresse, og man har allerede præsenteret nye partnere med planer om yderligere. Senest betalingsløsningen 'TransferMate'.

Lunar bliver det første danskejede brand til at lægge sig op ad Kevin Magnussens Formel 1-comeback.

- Lunar deler vores kærlighed til fart; de ønsker at gøre bankforretninger mere tilgængelige og hurtigere for deres kunder. I Kevin Magnussen har vi naturligvis en af den nordiske regions førende sportspersonligheder. Hans tilbagevenden til Haas F1 Team og hans præstationer i 2022 har naturligvis været tillokkende for brands som Lunar, siger teamchef Günther Steiner.

For den nye sponsor er Formel 1 naturligvis et markedsføringsredskab. Lunar har i øjeblikket en halv million kunder i Danmark, Norge og Sverige.

- Vi ser frem til at blive en del af Haas F1 Team, som har spillet en nøglerolle i at gøre F1 til en mainstream sport, siger Ken Villum Klausen, grundlægger og øverste chef for Lunar.

- Vi glæder os også til at støtte Kevin Magnussen, en nordisk comeback-knægt med en indstilling, som vi er inspireret af.

SE OGSÅ: F1-analyse: Her er Mercedes' største problem