Dansk stortalent flirter med Mercedes

Skal du have en fordel i managerspillet til håndbold-VM, så læs ekspertens inside-tips lige her (+)

Drømmen om Formel 1 kommer meget nærmere for den danske F3-kører Frederik Vesti, hvis det lykkes for ham at lande en aftale med det suveræne tophold Mercedes.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Formel Regional-mesteren fra 2019 og dennes manager Dorte Riis Madsen i flere måneder arbejdet på tilknytning til Formel 1’s bedste team, og en underskreven kontrakt er tæt på.

Som sporten har udviklet sig, er det nærmest umuligt at nå gennem nåleøjet uden at være en del af F1-team.

Talentprogrammerne giver blandt andet mulighed for simulator-tid, test og indsigt i det uvurderlige samarbejdet med ingeniørerne.

Groft sagt er Kimi Räikkönen den seneste rigtige Formel 1-kører, som nåede den fineste klasse uden at være del af et team i forvejen - og det er to årtier siden.

Mercedes talentprogram er noget mindre end Red Bulls, Ferraris og Renaults, men det har været meget succesrigt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Formel Regional-mesteren fra 2019 og dennes manager Dorte Riis Madsen i flere måneder arbejdet på tilknytning til Formel 1’s bedste team. Foto: Jan Sommer

Tyskernes talentchef Gwen Lagrue har således senest udvalgt og opfostret både George Russell, som er udset til at være Lewis Hamiltons afløser på sigt, samt Renaults Esteban Ocon.

Frederik Vesti blev nummer fire sidste år i sin første sæson i F3; han var den næstbedst placerede kører, som ikke allerede var på kontrakt med et F1-team.

Danskeren har i de to seneste sæsoner kørt for det suveræne Prema-team, men skifter ifølge Ekstra Bladets oplysninger team til 2021.

Han skal forsøge at vinde F3 for franske ART Grand Prix og stiller dermed op for samme team som danske Christian Lundgaard, der kører F2 og er del af Renaults program.

Skiftet er endnu ikke officielt bekræftet.

Hverken Mercedes eller manager Dorte Riis Madsen har kommentarer til Ekstra Bladets oplysninger.

Kevins lange Red Bull-flirt

Mirakel at det lykkes