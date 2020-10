Dansk talent får ny Formel 1-test

På samme dag, som Kevin Magnussen officielt mistede sit sæde hos Haas, er der gode nyheder for en anden dansk racerkører, der står på spring til Formel 1.

Som Ekstra Bladet skrev efter Eifels Grand Prix får Christian Lundgaard en dags test med den to år gamle R.S.18-racer på Bahrain International Circuit som del af Renaults talentprogram, men lige så vigtigt som forberedelse til sæsonafslutningen i F2.

Corona-karantæne i februar gjorde, at Christian Lundgaard missede F2’s vintertest i netop Bahrain. En bane, han aldrig før har kørt på.

Renault oplyser, at Lundgaard sidder i den gamle F1-racer torsdag 29. oktober. Det bliver tredje gang, at danskeren tester med en ældre Renault.

Dagen efter får F3-vinderen Oscar Piastri sin testdebut, før den pengestærke kineser Guanyu Zhou tager over 1.-2. november.

- For Zhou og Christian bliver testen formet som en rigtig race-weekend med træning, kvalifikation og løbssimulation. Bahrain er en god testlokation for os og nyttig for både Zhou og Christian, som skal køre der senere i november til de sidste to afdelinger af F2-mesterskabet, siger Mia Sharizman, talentchef for Renault.

Christian Lundgaard ligger firer i sin rookiesæson i F2, mens Guanyu Zhou er otter i sin anden sæson.

Ingen af dem har endnu testet i den aktuelle Renault-racer, men der sker til den såkaldte rookie-test efter sæsonfinalen i Abu Dhabi.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er Guanyu Zhou sikret plads grundet sit kinesiske sponsorbagland, men også Christian Lundgaard er i spil til at få tid på Yas Marina Circuit.

Det afhænger dog af en forespørgsel, Renault har oppe at vende hos det internationale motorsportsforbund, FIA.

Franskmændene ønsker dispensation til, at 39-årige Fernando Alonso efter to års Formel 1-pause får mulighed for at banke rust af til rookie-testen, som ellers er ment til at give unge talenter en chance på øverste niveau.

